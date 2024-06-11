營建股股王永信建今年仁武與鳳山三案完工估總銷65億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-12 12:07

營建類股股王永信建設 (5508-TW) 今 (12) 日召開股東會，公司對市場的剛性需求表示審慎樂觀，永信建設在今年仁武與鳳山三案完工估總銷 65 億元，其中，在鳳山區「繪上品」已在 4 月完工開始銷售。

永信建設 2023 年營收 82.27 億元，創新高，年增 99.07%，稅後純益 27.29 億元，創新高，賺回超過一個股本，每股純益 12.55 元，股東會通過每股配發現金股利每股 11.2912 元。

永信建設在 2024 年度預計可供銷售入帳之個案，包含已完工「謙樂」、「禾豐」、「豐華大鎮」、「博萃」、「原旭」、「晴遠」、「詠光」、「R5 新世代」、「繪上品」與即將完工之「澄光」、「水律」共 11 案，除去已入帳金額預估總銷售金額約 130 億元。永信建設將持續推案、積極尋找適當土地，穩健成長，擴大公司規模；有效管控興建中個案施工進度，強化施工品質；積極提升個案銷售及售後服務品質，並提高公司營收及獲利水準。

永信建設發言人陳怡均指出，永信建設以「先建後售」模式銷售建案，不僅能讓客戶安心，也深受自住族群的青睞；而永信建持續落實健康自住的規劃理念，成為產品的最大優勢。截至目前永信建設 2023 年完工之楠梓區「晴川」、「晴萃」、「晴遠」與「原旭」、小港區「博萃」案銷售進度優於預期，2024 年全新完工的三個案子將成為今年下半年重要營收來源。

永信建設 2024 年年全新完工的三個案子除了於今年 4 月開始銷售的鳳山區「繪上品」，下半年還會有位在仁武區澄清湖附近的「澄光」及鳳山區鳳翔特區附近的「水律」，三新個案總銷合計約 65 億元。