虹彩光電結盟KDI 在美國設立合資公司
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-12 13:18
電子紙業者虹彩光電宣布，與美國液晶顯示技術大廠 KDI（Kent Display Inc.）及溢洋光電（Ebulent Technologies Corp.）共同簽署策略聯盟協議，未來三方將於美國成立合資公司。
三方將針對技術開發、商業合作、資源整合、智權佈局等多項策略性目標，積極展開一連串密切且具前瞻性之深度合作，並將以膽固醇液晶技術連結各項應用場域，透過各自的優勢與資源，進一步擴大產品在全球的版圖與市場規模。
虹彩光電表示，KDI 身為膽固醇液晶技術的創始者，長期挹注大量資源在液晶材料開發、顯示驅動、電子工程及各種先進技術上，於產業中樹立不可動搖之領導地位。
另一方面，KDI 自身除擁有多元且廣泛之銷售網絡，其經營多年之膽固醇液晶手寫板產品「Boogie Board」更已使其在全球市場享有極高之評價與品牌知名度。
此外，虹彩光電廖奇璋董事長也於簽約儀式中宣布，成功開發出「27.6 吋戶外全彩廣告顯示螢幕」的規格升級版本，相較於今年 4 月 Touch Taiwan 展會中亮相的產品，對比度提升 2 倍、色彩飽和度亦提升近 50%。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP