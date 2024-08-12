虹彩光電結盟KDI 在美國設立合資公司

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-12 13:18

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電子紙業者虹彩光電宣布，與美國液晶顯示技術大廠 KDI（Kent Display Inc.）及溢洋光電（Ebulent Technologies Corp.）共同簽署策略聯盟協議，未來三方將於美國成立合資公司。

三方將針對技術開發、商業合作、資源整合、智權佈局等多項策略性目標，積極展開一連串密切且具前瞻性之深度合作，並將以膽固醇液晶技術連結各項應用場域，透過各自的優勢與資源，進一步擴大產品在全球的版圖與市場規模。

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虹彩光電表示，KDI 身為膽固醇液晶技術的創始者，長期挹注大量資源在液晶材料開發、顯示驅動、電子工程及各種先進技術上，於產業中樹立不可動搖之領導地位。

另一方面，KDI 自身除擁有多元且廣泛之銷售網絡，其經營多年之膽固醇液晶手寫板產品「Boogie Board」更已使其在全球市場享有極高之評價與品牌知名度。