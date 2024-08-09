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鉅亨速報

盤後速報 - 元大金(2885)次交易(12)日除權0.2元，參考價31.96元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:05


元大金(2885-TW)次交易(12)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.2元。

首日參考價為31.96元，相較今日收盤價32.60元，權值合計為0.64元。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/12 32.60 0.0 0.0% 0.2
2024/06/27 33.8 1.1 3.25% 0.0
2023/08/11 0.0 0.0 0.0% 0.15
2023/06/29 24.1 0.8 3.32% 0.0
2022/08/12 21.2 0.0 0.0% 0.3

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