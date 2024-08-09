盤後速報 - 元大金(2885)次交易(12)日除權0.2元，參考價31.96元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:05
元大金(2885-TW)次交易(12)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.2元。
首日參考價為31.96元，相較今日收盤價32.60元，權值合計為0.64元。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/12
|32.60
|0.0
|0.0%
|0.2
|2024/06/27
|33.8
|1.1
|3.25%
|0.0
|2023/08/11
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.15
|2023/06/29
|24.1
|0.8
|3.32%
|0.0
|2022/08/12
|21.2
|0.0
|0.0%
|0.3
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