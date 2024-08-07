台股7月日均量破6400億元 元大金前7月賺224億元創同期高

台股 7 月交投熱絡，日均量超過 6400 億元，元大金 ( 2885-TW ) 今 (7) 日公布 7 月自結稅後純益 48 億元，月增 68%、年增 16.4%，累計前 7 月稅後純益達 224.66 億元，創下歷年同期新高，年增 17.6%，每股稅後純益 (EPS) 達 1.77 元。

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元大人壽方面，7 月由於台股部位獲配現金股利，使經常性收益增加，加上實現處分資本利得及美元升值產生匯兌利益，使當月稅後純益達 6 億元，較上月增加，但年減 58.6%，前 7 月獲利 25.19 億元，年減 17.9%。