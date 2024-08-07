台股7月日均量破6400億元 元大金前7月賺224億元創同期高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-07 19:19
台股 7 月交投熱絡，日均量超過 6400 億元，元大金 (2885-TW) 今 (7) 日公布 7 月自結稅後純益 48 億元，月增 68%、年增 16.4%，累計前 7 月稅後純益達 224.66 億元，創下歷年同期新高，年增 17.6%，每股稅後純益 (EPS) 達 1.77 元。
元大金表示，台股 7 月成交量能攀高，大盤日均量逾 6400 億元，子公司元大證券單月稅後純益達 28.48 億元，月增率 29.5%、年增 77.8%；前 7 月稅後純益突破百億元，達 121.27 億元，年增 38.7%。
元大銀行方面，受惠利息收入、手續費收入較上月成長，7 月稅後純益 10.59 億元，年減 29.8%，前 7 月累計賺進 62.44 億元，年增 3%。
元大投信 7 月稅後純益 3.43 億元，年增 52.4%，前 7 月稅後純益 20.83 億元，年增 49.4%。元大期貨 7 月稅後純益 2.36 億元，年增 24.87%，前 7 月稅後純益 12.16 億元，年增 8.76%。
元大人壽方面，7 月由於台股部位獲配現金股利，使經常性收益增加，加上實現處分資本利得及美元升值產生匯兌利益，使當月稅後純益達 6 億元，較上月增加，但年減 58.6%，前 7 月獲利 25.19 億元，年減 17.9%。
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