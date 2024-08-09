〈焦點股〉大象跳舞！國泰金7月海賺 股價大漲6%收復60元關

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-09 11:08

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國泰金「大象跳舞」！7 月自結獲利驚豔，稅後純益近 215 億元，創歷年同期新高，推升前 7 月累計獲利高達 931 億元，EPS 達 6.07 元，雙雙創下歷史次高紀錄，今 (9) 日在買盤追捧下，國泰金 (2882-TW) 股價飆漲超過 6%，重返 60 元大關，收復 5、10 日線。

國泰金獲資金點火，盤中最高來到 61.5 元，漲幅 6.4%，節制上午 11 時，成交量已經爆出逾 3.2 萬張。

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國泰金 7 月自結稅後純益 214.9 億元，創歷年同期新高，月增 67.89%、年增 33.64%，累計前 7 月稅後純益 931 億元，年增 90.07%，EPS 達 6.07 元，累計稅後純益及 EPS 皆創歷史次高紀錄。國泰金主要子公司國泰人壽 7 月稅後純益 168.3 億元，累計稅後純益 650.9 億元，創下歷史單月次高。