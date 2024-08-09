〈焦點股〉大象跳舞！國泰金7月海賺 股價大漲6%收復60元關
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-09 11:08
國泰金「大象跳舞」！7 月自結獲利驚豔，稅後純益近 215 億元，創歷年同期新高，推升前 7 月累計獲利高達 931 億元，EPS 達 6.07 元，雙雙創下歷史次高紀錄，今 (9) 日在買盤追捧下，國泰金 (2882-TW) 股價飆漲超過 6%，重返 60 元大關，收復 5、10 日線。
國泰金獲資金點火，盤中最高來到 61.5 元，漲幅 6.4%，節制上午 11 時，成交量已經爆出逾 3.2 萬張。
金融股今天火力全開，重回多頭懷抱，日前率先公告 7 月成績單的中信金 (2891-TW)，單月亦狂賺逾百億，激勵股價大漲逾 4%，其他包括元大金 (2885-TW)、玉山金 (2884-TW)、永豐金 (2890-TW)、台新金 (2887-TW) 等，漲勢都相當凌厲。
14 家上市金控公司中，僅富邦金 (2881-TW)、開發金 (2883-TW)、新光金 (2888-TW) 尚未公告自結獲利，三家均為壽險型金控，由於 7 月台股屢創新高，加上新台幣兌美元走貶，市場樂觀期待，資本利得及匯兌利益可望大幅挹注獲利表現，今天同步獲得多頭青睞，股價強勢表態，盤中上漲約 3-5%。
國泰金 7 月自結稅後純益 214.9 億元，創歷年同期新高，月增 67.89%、年增 33.64%，累計前 7 月稅後純益 931 億元，年增 90.07%，EPS 達 6.07 元，累計稅後純益及 EPS 皆創歷史次高紀錄。國泰金主要子公司國泰人壽 7 月稅後純益 168.3 億元，累計稅後純益 650.9 億元，創下歷史單月次高。
國壽 7 月掌握波段操作，逢高調節股票部位，此外，台幣兌美元單月貶值 1.2%，匯兌利得有助緩和避險成本壓力，國壽增提 129 億元之外匯價格變動準備金，累積餘額逾 500 億元，加以在經常性收益持續挹注下，整體獲利表現維持亮眼。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台壽發威！中信金7月狂賺逾百億 前7月EPS衝2.41元
- 國壽三引擎催動 國泰金前7月大賺931億元改寫歷史次高
- 國壽三引擎催動 國泰金前7月大賺931億元改寫歷史次高
- 台股7月日均量破6400億元 元大金前7月賺224億元創同期高
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇