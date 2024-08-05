盤後速報 - 元大金(2885)下週(8月12日)除權0.2元，預估參考價28.77元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 17:05
元大金(2885-TW)下週(8月12日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.2元。
以今日(8月5日)收盤價29.35元計算，預估參考價為28.77元，權值合計為0.58元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
元大金(2885-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。近5日股價下跌0.47%，集中市場加權指數下跌2.18%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/12
|29.35
|0.0
|0.0%
|0.2
|2024/06/27
|33.8
|1.1
|3.25%
|0.0
|2023/08/11
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.15
|2023/06/29
|24.1
|0.8
|3.32%
|0.0
|2022/08/12
|21.2
|0.0
|0.0%
|0.3
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