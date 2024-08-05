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鉅亨速報

盤後速報 - 元大金(2885)下週(8月12日)除權0.2元，預估參考價28.77元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 17:05


元大金(2885-TW)下週(8月12日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.2元。

以今日(8月5日)收盤價29.35元計算，預估參考價為28.77元，權值合計為0.58元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

元大金(2885-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。近5日股價下跌0.47%，集中市場加權指數下跌2.18%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/12 29.35 0.0 0.0% 0.2
2024/06/27 33.8 1.1 3.25% 0.0
2023/08/11 0.0 0.0 0.0% 0.15
2023/06/29 24.1 0.8 3.32% 0.0
2022/08/12 21.2 0.0 0.0% 0.3

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