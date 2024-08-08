search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 韋僑(6417)次交易(9)日除息2元，參考價94.0元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05


韋僑(6417-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為94.0元，相較今日收盤價96.00元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.08%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/09 96.00 2.0 2.08% 0.0
2023/08/03 123.5 2.2 1.78% 0.0
2022/07/25 73.9 1.5 2.03% 0.0
2021/08/05 75.0 1.3 1.73% 0.0
2020/08/19 62.0 1.1 1.77% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
韋僑960.00%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty