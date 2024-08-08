盤後速報 - 韋僑(6417)次交易(9)日除息2元，參考價94.0元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 17:05
韋僑(6417-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為94.0元，相較今日收盤價96.00元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.08%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/09
|96.00
|2.0
|2.08%
|0.0
|2023/08/03
|123.5
|2.2
|1.78%
|0.0
|2022/07/25
|73.9
|1.5
|2.03%
|0.0
|2021/08/05
|75.0
|1.3
|1.73%
|0.0
|2020/08/19
|62.0
|1.1
|1.77%
|0.0
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