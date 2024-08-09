巧新三率三升 獲利年增近4成 看好下半年優於上半年

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-09 12:27

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汽車輪圈領導廠商巧新 (1563-TW) 公布上半年財報，稅後純益 4.13 億元，每股純益 (EPS)1.88 元，年增率分別為 37.02%、29.66%，創近 5 年同期新高，上半年毛利率達 27%、營業利益率達 14%、稅後淨利率 11%，也呈現三率三升，巧新預期，下半年整體出貨量將優於上半年，也將強化再生鋁的使用比重，有助進一步提升獲利動能。

受日元貶值影響，巧新第二季稅後純益 1.64 億元，年減 3.67%，不過，上半年自在豐田、JLR、Porsche、BMW、Ferrari 等歐日系豪華品牌車廠的訂單穩健增長下，抵銷美系品牌出貨減少。

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巧新上半年日系、歐系、美系和其他客戶的營收比重分別為 20%、61%、12% 和 7%，其中，來自日系、歐系品牌車廠的業績年增達 83%、12.9%。

值得留意的是，巧新上半年再生鋁輪圈的使用比重，較去年同期增加 6 個百分點至 32%，顯示品牌車廠對 ESG 的重視，而這樣的趨勢也有利巧新推廣再生鋁料 RESAICAL®。近期巧新再生鋁新增通過國際豪車品牌 Rolls-Royce 認證，目前已獲 7 大客戶採用。

由於豪華車陸續推出新能源車、並要求降低整車碳排量，客戶要求新案須使用綠鋁 / 再生鋁進行報價，巧新目標至今年底，再生鋁採用占比提升至 40%。