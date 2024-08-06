〈文曄法說〉Q3營收季增1-8% 車用與工控市場估調整至年底

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-06 15:44

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全球 IC 通路龍頭文曄 (3036-TW) 今 (6) 日召開法說會，董事長鄭文宗表示，第三季受惠通訊、PC、消費性電子與手機呈現成長，營收估優於上季，不過車用與工控市場仍持續進行庫存去化，預計將調整至年底。

文曄第三季營收 2470-2630 億元，季增 1-8%，毛利率 4.2-4.4%，較上季下滑，營益率 1.65-1.85%，中位數大致持平上季，稅後純益 22.38-27.63 億元，季增 4-29%，每股稅後純益 2.01-2.48 元。

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發言人林冠男指出，文曄第三季營收成長主要來自文曄個體，Future 因歐美市場仍處於庫存調整週期，營收持平上季，毛利率下滑主因為文曄個體受季節性因素致使產品組合出現變動，Future 毛利率則大致持平，預估待庫存調整結束後，毛利率有成長空間。

鄭文宗表示，文曄自併購 Future 後，雙方對接順利，現正積極進行中長期計畫，儘管目前半導體逆風持續，但僅是短期現象；以全球半導體市場來看，今年市場規模仍在成長，成長動能主要來自 AI 伺服器相關晶片，至於類比與 MCU 晶片市場恐持續下滑；以地區別來看，亞洲庫存已調整完畢，歐美地區因調整周期比亞洲晚，預期明年會重返成長，預估明年半導體市場年增達 16.7%。

以應用別來看，鄭文宗分析，汽車電子方面，歐美市場還處在庫存調整周期，亞洲則因中國電動車持續成長、全球車用銷量穩定，且整體車用市場對半導體需求增加，本季整體車用業績持平上季，全年來看，文曄個體不含 Future 會有雙位數成長，並預計歐美市場預計調整至年底。

工控與儀器方面，鄭文宗認為，客戶端仍有庫存，第三季營收估持平，預計年底調整完畢；通訊部分，目前電信運營商客戶需求較疲弱，主要成長來自光通訊規格升級，對下半年呈現正面看法，預計全年業績成長超過 3 至 4 成。

資料中心方面，受惠 AI 伺服器建置需求持續成長，加上未來推論類型伺服器需求更加廣泛，明年業績仍會呈現正成長；PC 方面，客戶端已沒有太多庫存，第三季營收估季增個位數，全年可望成長 10%，隨著明年 AI PC 問世，營收可望平穩成長；消費性電子第三季估呈現季成長；手機也有季節性拉貨，季增超過 3 成，但全年營收大致持平。