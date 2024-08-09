AI帶動矽光產品需求旺 英特磊下半年營運可期

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英特磊表示，英特磊主力產品磷化銦 (InP)HBT 與 PIN 應用於光纖網路及高速傳輸，現今 AI 題材正熱，帶動矽光客戶需求升級，英特磊以 MBE(分子束磊晶法) 技術生產的磊晶片，在業界廣泛採用的 100G 產品或是 200G 產品都有相當好的表現。