AI帶動矽光產品需求旺 英特磊下半年營運可期
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-09 10:27
三五族群英特磊 IET-KY(4971-TW) 公告 7 月營收達 6211.8 萬元，月增逾 3 成，累計今年 1 至 7 月營收達 4.09 億元，年增逾 1 成。英特磊指出，受惠 AI 題材帶動矽光產品需求，下半年動能轉強，表現可期。
英特磊 7 月營收 6211.8 萬元，月增 36.33%，年減 8.63%；累計今年 1 至 7 月營收 4.09 億元，年增 15.72%。
英特磊表示，英特磊主力產品磷化銦 (InP)HBT 與 PIN 應用於光纖網路及高速傳輸，現今 AI 題材正熱，帶動矽光客戶需求升級，英特磊以 MBE(分子束磊晶法) 技術生產的磊晶片，在業界廣泛採用的 100G 產品或是 200G 產品都有相當好的表現。
銻化鎵磊晶片方面，則受惠美國國防需求成長，今年年初啟動第三台銻化鎵機台，未來將交錯機台產程，彌補 MBE 機台維護期較長的短版，全力縮短交期。
董事長高永中表示，下半年營運動能回溫，除磊晶產品外，投資人關注的新廠增建工程也持續進展中，有望獲得晶片法案補助支持，下半年前景展露曙光。
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