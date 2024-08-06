聯茂上半年獲利大增2.06倍EPS 0.97元 下半年車用電子動能強

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聯茂表示，2024 年第二季在通用型伺服器需求挹注及車用電子持續成長之下，營收回到雙位數季增與年增表現，達到歷年同期第三高的水準。第二季毛利率因產能利用率提升抵銷了原物料價格上揚影響，與前季維持約略持平。整體營運表現如公司先前所表示，已重回成長軌道。