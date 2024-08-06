聯茂上半年獲利大增2.06倍EPS 0.97元 下半年車用電子動能強
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-06 17:19
CCL(銅箔基板) 廠聯茂 (6213-TW) 今 (6) 日公布最新獲利資訊，2024 年第二季稅後純益 2 億元，季增 29.9%，年增 3.76 倍，每股純益為 0.55 元；2024 年上半年稅後純益 3.54 億元，年增 2.06 倍，每股純益 0.97 元。
聯茂 2024 年第二季營收達 76 億元，季增 23.4%，年增 39.9%；毛利率為 12.5%，季減 0.2 個百分點，年增 1.8 個百分點；歸屬母公司淨利為 2 億元，季增 29.9%，年增 3.76 倍，每股純益為 0.55 元。
聯茂聯茂 2024 年上半年營收 137.51 億元，毛利率 12.61%，年增 1.91%，2024 年上半年稅後純益 3.54 億元，年增 2.06 倍，每股純益 0.97 元。
聯茂表示，2024 年第二季在通用型伺服器需求挹注及車用電子持續成長之下，營收回到雙位數季增與年增表現，達到歷年同期第三高的水準。第二季毛利率因產能利用率提升抵銷了原物料價格上揚影響，與前季維持約略持平。整體營運表現如公司先前所表示，已重回成長軌道。
聯茂並指出，進入下半年，隨著 AI PC/NB 備貨動能逐步升溫、新一代 AI 伺服器推出、及高階車用電子（ADAS/EV/Vehicle Computing/IoV）成長動能延續，公司預期今年營收與產能利用率皆可望逐季升溫。
此外，美系雲端服務供應商（CSP）紛紛承諾要繼續擴大 AI 基礎建設支出，此舉將有望為聯茂帶來更多 AI 伺服器商機。
全球伺服器產業長期升級趨勢明確，持續帶動高階高速運算材料升級與板層數增加。聯茂無論是 AI GPU/ASIC、AI CPU 或高階通用伺服器的高速電子材料需求皆有全方位布局，目標在中長期持續擴大公司在高階電子材料的全球市占率。
CCL 廠陸續公布最新獲利，其中台光電 (2383-TW) 表現最靚， 2024 年第二季營收 154.49 億元，毛利率 27.41%，季減 1.56 個百分點，年減 0.1 個百分點，稅後純益 24.3 億元，季增 9.33%，年增 1.16 倍，每股純益為 7.08 元；上半年營收達 283.5 億元，毛利率 28.12%，年增 3.35 個百分點，2024 年上半年稅後純益 41.41 億元，年增 1.8 倍，每股純益高達 12.83 元。
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