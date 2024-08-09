越老越「增值」！ 勞部鼓勵續留職場 年金年資採計無上限

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-09 14:43

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勞雇雙方可協商延後強制退休年齡，已於今 (113) 年 8 月 2 日實施。勞動部表示，勞工年滿 65 歲繼續工作，得繼續參加勞工保險。嗣後離職退保請領勞保老年年金給付，因年金之年資採計無上限，並設有展延年金給付機制，每一年可加給 4%，最多增給至 20%，增進高齡勞工之老年年金給付權益。

勞動部說明，勞保年金制度實施時，已明定老年年金給付之法定請領年齡採逐步提高至 65 歲 (113 年為 64 歲，115 年為 65 歲)，勞工符合法定請領年齡，保險年資合計滿 15 年，並辦理離職退保者，得依規定請領老年年金給付。又勞保年金的年資採計無上限，勞工退休前加保的年資皆可併計，因此投保年資愈多，請領的年金金額將愈高。

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勞動部同時提醒，勞保老年年金給付定有展延年金給付的設計，勞工保險年資滿 15 年，過了法定請領年齡後再提出申請，每延後 1 年請領，給付金額會增給 4%，最多增給至 20%，並依增給計算之金額發給至終身，活到老、領到老，勞保年資愈長且延後請領，每月及最終領到的年金金額也會愈多，可提供老年經濟生活安全保障。