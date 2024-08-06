富采與德國IC廠簽合作備忘錄 布局車用光電領域

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-06 10:14

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富采投控（3714-TW）於 5 日宣布，子公司隆達電子與德國車用晶片巨擘 Inova Semiconductors 達成戰略合作，雙方簽署合作備忘錄，共同拓展智慧 LED 市場，強化富采在車用光電的競爭力。

富采旗下隆達電子早在 2021 年便加入 ISELED 聯盟，此次攜手 Inova Semiconductors，將獲得 ISELED 和 ILaS 關鍵技術支持，同時將使智慧 LED 應用範圍從車內擴展至車外，為汽車照明系統帶來革新。

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富采提到，隆達電子此次引進 Inova Semiconductors 的尖端技術，將在每個智慧 LED 封裝中整合驅動晶片，實現色彩自動校準和溫度補償功能。這一突破性設計不僅提升了產品性能，還大幅縮短了光源調校時間，為客戶創造更高效率、更具成本效益的選擇。

富采說明，結合晶電的 LED 晶粒、隆達的封裝技術和驅動晶片，正構建更為完整的車用照明生態系統。公司預計於 2024 年 11 月推出全新產品，進一步鞏固其在車用光電市場的地位。此次合作為為富采與歐亞頂級車廠合作的可能，有望為其帶來更多訂單。