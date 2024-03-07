巧新營運開雙引擎 鍛造部品有望切入半導體供應鏈

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-07 19:55

全球汽車輪圈領導廠商巧新 (1563-TW) 今 (7) 日公布去年稅後純益 6.08 億元，年增 4.42%，每股純益(EPS)2.88 元，展望 2024 年，除了輪圈出貨動能持續看旺，巧新表示，鍛造部品將積極切入新應用，目前與數家半導體晶圓設備商接洽和認證中。

巧新去年來自包括 JLR、Porsche、豐通等歐、日系品牌車廠提貨力道明顯提振，全年輪圈總出貨數年增達 21.46%，加上運費恢復至疫前水準，以及公司持續強化自動化生產、優化製程效率、使用屏東熔煉廠再生鋁料，毛利率拉升 3 個百分點至 22%，營業利益率更年增 8 個百分點至 10%。

展望 2024 年，巧新今日同步公布前 2 月合併營收 13.01 億元、年增 16.93%，創同期次高，以目前業務接單動能來看，客製化輪圈原有客戶拉貨增加態勢不變，巧新看出貨續朝兩位數年增目標前進。

另一方面，巧新近年來探討鍛造部品不同產業的應用，目前與數家半導體晶圓設備關鍵零組件供應商接洽和認證中，並提出可將汰換零組件 100% 回收再製方案，以期朝向閉環製程持續發展，並達成循環經濟效益。

在 ESG 浪潮下，巧新看好將創再生鋁市場龐大應用商機，為今年營收和獲利添新動能。