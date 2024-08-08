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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)EPS預估上修至-27.75元，預估目標價為377.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)做出2024年EPS預估：中位數由-28.34元上修至-27.75元，其中最高估值-25.85元，最低估值-34.17元，預估目標價為377.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-25.85(-25.64)-6.5435.18117.87
最低值-34.17(-34.17)-26.18-21.65-4.63
平均值-28.35(-28.49)-18.283.9736.12
中位數-27.75(-28.34)-18.884.4923.87

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.41億4.80億14.70億33.87億
最低值4,859萬2.02億4.41億8.00億
平均值9,289萬3.62億9.47億18.20億
中位數9,143萬3.65億9.93億16.94億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-5.45-13.09-14.63-17.23-19.99
營業收入0.000.000.000.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMDGL

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