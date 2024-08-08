鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)EPS預估上修至-27.75元，預估目標價為377.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 14:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)做出2024年EPS預估：中位數由-28.34元上修至-27.75元，其中最高估值-25.85元，最低估值-34.17元，預估目標價為377.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-25.85(-25.64)
|-6.54
|35.18
|117.87
|最低值
|-34.17(-34.17)
|-26.18
|-21.65
|-4.63
|平均值
|-28.35(-28.49)
|-18.28
|3.97
|36.12
|中位數
|-27.75(-28.34)
|-18.88
|4.49
|23.87
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.41億
|4.80億
|14.70億
|33.87億
|最低值
|4,859萬
|2.02億
|4.41億
|8.00億
|平均值
|9,289萬
|3.62億
|9.47億
|18.20億
|中位數
|9,143萬
|3.65億
|9.93億
|16.94億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-5.45
|-13.09
|-14.63
|-17.23
|-19.99
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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