〈COMPUTEX〉陳立武：讓英特爾恢復元氣 就是要執行執行再執行 兌現公開承諾

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-19 19:56

‌



英特爾 (INTC-US) 新任執行長陳立武今 (19) 晚首度在台灣發表公開談話，除宣示英特爾兩大改革方向，也強調台灣生態系在英特爾的過去與未來中扮演重要角色，除衷心感謝過去 40 年的夥伴關係，也期待未來 40 年持續攜手前行、共同成功。

‌



‌



陳立武表示，英特爾未來改革朝兩大方向，包括打造最好的產品與讓客戶感到滿意。

他指出，針對前者，已經重新調整工程團隊，讓團隊直接向他報告，以確保英特爾能推動正確的 CPU 和產品，從而真正改變產業。其次則是要讓客戶感到滿意，這是他在 Cadence 所做的事情，在英特爾也會繼續做到。

陳立武坦言，半導體產業正在改變，除了電晶體外，還需要建立完整的系統，並配合軟體與整合網路和儲存技術，需要大量投資在互聯技術上，英特爾也正大力轉向光學技術，同時為實現整晶片整合與高速效能，與記憶體間的合作也至關重要。

他強調，業界將見證一個新的英特爾，公司會非常謙虛地與大家合作，認真聆聽並採納意見，會有相當大的變化，但也坦言改變企業文化並不容易，因此需要合適的領導層來推動改變。

陳立武補充，英特爾有些產品競爭力不足，現正做出改變來補足缺點，儘管有這些挑戰，但公司在 PC 和客戶端市場的市佔率仍擁有約 68%，資料中心領域，市佔率也仍有 55%，將利用現有基礎推動更好的產品和服務。

針對如何讓英特爾重回巔峰，陳立武認為，重點就是「說實話」，他說，他正努力推動這種文化，有時層級太多，訊息傳達會失真，所以他有個習慣，是直接深入七、八層底下的工程師，聽取真實意見。

另外，他也說，跟客戶談話時，也都跟客戶說「先告訴我壞消息」。第一句就是「告訴我哪裡出錯了」，這樣才能開始找問題並解決，員工和同事也一樣，壞消息要據實以報，作為英特爾的客戶和夥伴，都請告訴他真相。