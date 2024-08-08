鉅亨速報 - Factset 最新調查：華孚蘭(VVV-US)EPS預估下修至1.55元，預估目標價為46.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 10:16
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對華孚蘭(VVV-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.59元下修至1.55元，其中最高估值1.63元，最低估值1.51元，預估目標價為46.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.63(1.64)
|2.11
|2.61
|最低值
|1.51(1.53)
|1.76
|2.09
|平均值
|1.56(1.59)
|1.87
|2.26
|中位數
|1.55(1.59)
|1.84
|2.19
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|16.37億
|18.85億
|21.30億
|最低值
|15.97億
|17.39億
|18.98億
|平均值
|16.21億
|18.30億
|20.36億
|中位數
|16.20億
|18.40億
|20.77億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.10
|1.69
|2.29
|2.35
|8.73
|營業收入
|23.90億
|23.53億
|29.81億
|12.36億
|14.44億
詳細資訊請看美股內頁：
華孚蘭(VVV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華孚蘭VVV-US的目標價調降至46元，幅度約5.15%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Vertex Inc Class A(VERX-US)EPS預估上修至0.56元，預估目標價為40.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：流明科技(LUMN-US)EPS預估下修至-0.18元，預估目標價為3.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡博特(CBT-US)EPS預估上修至7.05元，預估目標價為105.00元
鉅亨號貼文看更多
下一篇