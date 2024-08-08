search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華孚蘭(VVV-US)EPS預估下修至1.55元，預估目標價為46.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 10:16


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對華孚蘭(VVV-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.59元下修至1.55元，其中最高估值1.63元，最低估值1.51元，預估目標價為46.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.63(1.64)2.112.61
最低值1.51(1.53)1.762.09
平均值1.56(1.59)1.872.26
中位數1.55(1.59)1.842.19

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值16.37億18.85億21.30億
最低值15.97億17.39億18.98億
平均值16.21億18.30億20.36億
中位數16.20億18.40億20.77億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.101.692.292.358.73
營業收入23.90億23.53億29.81億12.36億14.44億

詳細資訊請看美股內頁：
華孚蘭(VVV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVVV

相關行情

台股首頁我要存股
華孚蘭38.64-10.14%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty