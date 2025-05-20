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鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估下修至-1.15元，預估目標價為68.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對雅保(ALB-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.07元下修至-1.15元，其中最高估值0.73元，最低估值-3.09元，預估目標價為68.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.73(0.73)3.8112.72
最低值-3.09(-3.09)-1.9-1.4
平均值-1.45(-1.44)0.784.39
中位數-1.15(-1.07)0.534.31


市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值57.46億73.81億79.51億89.88億
最低值44.06億46.45億51.37億89.88億
平均值48.77億54.21億63.44億89.88億
中位數49.08億53.97億63.66億89.88億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.521.0622.8413.36-11.20
營業收入31.29億33.28億73.20億96.17億53.78億

詳細資訊請看美股內頁：
雅保(ALB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALB

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