鉅亨速報 - Factset 最新調查：意法半導體STM-US的目標價調升至26.47元，幅度約5.73%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對意法半導體(STM-US)提出目標價估值：中位數由25.03元上修至26.47元，調升幅度5.73%。其中最高估值34.12元，最低估值18.2元。
綜合評級 - 共有29位分析師給予意法半導體評價：積極樂觀12位、保持中立16位、保守悲觀1位。
意法半導體今(20日)收盤價為25.785元。近5日股價上漲5.73%，標普指數上漲5.27%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 稅季理財術，掌握資本利得又能減少稅務負擔
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：意法半導體(STM-US)EPS預估上修至0.67元，預估目標價為25.04元
- 德國半導體企業示警：美關稅政策恐重創半導體供應鏈
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：意法半導體(STM-US)EPS預估下修至0.67元，預估目標價為26.16元
- 〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 美中談判停滯壓抑市場情緒
下一篇