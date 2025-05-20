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鉅亨速報 - Factset 最新調查：意法半導體STM-US的目標價調升至26.47元，幅度約5.73%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對意法半導體(STM-US)提出目標價估值：中位數由25.03元上修至26.47元，調升幅度5.73%。其中最高估值34.12元，最低估值18.2元。

綜合評級 - 共有29位分析師給予意法半導體評價：積極樂觀12位、保持中立16位、保守悲觀1位。

意法半導體今(20日)收盤價為25.785元。近5日股價上漲5.73%，標普指數上漲5.27%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股STM市場預估目標價

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