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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow集團Z-US的目標價調升至54元，幅度約3.85%

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 16:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Zillow集團(Z-US)提出目標價估值：中位數由52元上修至54元，調升幅度3.85%。其中最高估值70元，最低估值36元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予Zillow集團評價：積極樂觀14位、保持中立11位、保守悲觀1位。

Zillow集團今(8日)收盤價為41.77元。近5日股價下跌3.85%，標普指數下跌5.85%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股Z市場預估目標價

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Zillow集團41.77-1.51%

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