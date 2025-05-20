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鉅亨速報 - Factset 最新調查：帕卡(PCAR-US)EPS預估上修至5.62元，預估目標價為96.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對帕卡(PCAR-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.5元上修至5.62元，其中最高估值7.53元，最低估值4.9元，預估目標價為96.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.53(7.53)8.87.667.93
最低值4.9(4.9)5.85.395.6
平均值5.69(5.66)6.757.076.92
中位數5.62(5.5)6.77.147.23


市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值310.17億351.30億356.83億349.76億
最低值267.77億259.32億261.40億293.35億
平均值284.44億309.79億316.08億326.60億
中位數283.55億308.58億319.65億336.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.493.553.838.767.90
營業收入187.25億235.39億288.39億351.59億336.52億

詳細資訊請看美股內頁：
帕卡(PCAR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPCAR

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