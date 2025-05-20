鉅亨速報 - Factset 最新調查：帕卡(PCAR-US)EPS預估上修至5.62元，預估目標價為96.50元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對帕卡(PCAR-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.5元上修至5.62元，其中最高估值7.53元，最低估值4.9元，預估目標價為96.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.53(7.53)
|8.8
|7.66
|7.93
|最低值
|4.9(4.9)
|5.8
|5.39
|5.6
|平均值
|5.69(5.66)
|6.75
|7.07
|6.92
|中位數
|5.62(5.5)
|6.7
|7.14
|7.23
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|310.17億
|351.30億
|356.83億
|349.76億
|最低值
|267.77億
|259.32億
|261.40億
|293.35億
|平均值
|284.44億
|309.79億
|316.08億
|326.60億
|中位數
|283.55億
|308.58億
|319.65億
|336.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.49
|3.55
|3.83
|8.76
|7.90
|營業收入
|187.25億
|235.39億
|288.39億
|351.59億
|336.52億
詳細資訊請看美股內頁：
帕卡(PCAR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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