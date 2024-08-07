達美航空求償全球IT大故障損失 微軟反擊稱多次協助遭拒

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-07 01:32

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達美航空 (DAL-US) 執行長巴斯蒂安 (Ed Bastian) 上周表示由於全球 IT 大當機造成公司慘虧 5 億美元，要向微軟 (MSFT-US)、CrowdStrikefor(CRWD-US) 索賠，不過微軟周二 (6 日) 對此回擊表示，期間曾示意向達美航空提供多次援助，但都被拒絕。

巴斯蒂安上周受訪時說公司別無選擇，只能採取損害賠償行動。隨後代表達美航空的 Boies Schiller Flexner 律師事務所向微軟、CrowdStrikefor 發出求償信函。

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其中給微軟法務長 Hossein Nowbar 的內容寫道：「我們有理由相信微軟未能遵守合約要求，在 CrowdStrike 的錯誤更新 (導致 Windows 系統崩潰) 問題上存在嚴重疏忽，甚至是故意的行為。」

對此，代表微軟的德杰律師事務所 (Dechert LLP) 合夥人 Mark Cheffo 周二回函給 Boies Schiller Flexner 律師事務所的 David Boies 表示，微軟對達美航空及其客戶對 CrowdStrike 事件的影響表示同情，但信中達美航空的公開評論是不完整、虛假且具誤導性，傷害微軟及其聲譽。

這一回應與 CrowdStrike 周日 (4 日) 拒絕達美航空索賠的信件類似。Cheffo 在信中提到，微軟提出免費幫助達美航空，而且從 7 月 19 日到 7 月 23 日期間，微軟每天都表示可以提供協助，但卻遭達美航空拒絕。

Cheffo 還提到，微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 也曾至函給達美航空執行長巴斯蒂安，但巴斯蒂安從未回覆信件。不只如此，CrowdStrike 執行長庫茲 (George Kurtz) 也曾聯絡過巴斯蒂安，但也是沒有下文。

達美航空的系統比其他航空公司更加複雜。時序推回 2021 年，當時 IBM(IBM-US) 與達美航空達成一項多年協議，幫助達美航空在紅帽公司推出的 PaaS 雲端運算平台「OpenShift 」運行混合雲端架構。隔年，亞馬遜也宣布達美航空選擇旗下 Amazon Web Services(AWS) 作為首選雲端服務供應商。

因此 Cheffo 指出，達美航空拒絕微軟幫助是因為其故障的 IT 系統是由 IBM 等其他技術供應商提供的服務並在這些供應商的系統上運作，而非微軟的 Windows 或 Azure。

巴斯蒂安上周說公司不得不手動重至 4 萬台伺服器。Cheffo 也在信中表示，軟要求達美航空保留記錄，顯示 IBM、亞馬遜 (AMZN-US) 和其他公司的技術在 7 月 19 日至 7 月 24 日期間對該航空公司的問題有多大影響，好釐清責任。一方面也弄清楚為什麼美國航空 (AAL-US)、聯合航空(UAL-US) 為什麼會比達美航空更快恢復系統運行。

截稿前，IBM 與亞馬遜發言人對此沒有回應置評請求。