賀錦麗競選搭檔揭曉 明尼蘇達州州長華茲出線

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-07 00:53

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根據外媒周二 (6 日) 報導，代表美國民主黨出戰 2024 大選的現任副總統賀錦麗，挑選明尼蘇達州州長華茲 (Tim Walz) 擔任副手。賀錦麗表示，華茲在替明尼蘇達州中產階級家庭做事方面有著令人難以置信的紀錄，相信華茲會把同樣有原則的領導帶進競選中、也帶到副總統辦公室。

有知情人士透露，賀錦麗之所以會選擇華茲是因為他擔任州長的經驗並讚賞其政績，包括兒童稅收抵免和替中產階級提供帶薪休假。另一個原因是，華茲風格親民能協助賀錦麗在威斯康辛州和密西根州等關鍵決勝州吸票。

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根據外媒報導，華茲在美國全國範圍內知名度較低，但在其家鄉州很受歡迎，尤其是在 91% 的民主黨選民中，對他的工作表現表示認可。根據 Morning Consult 7 月份的一項民意調查顯示，這一比例在所有州中排名第三。

另外，華茲直言不諱的形像也有助於提升他的地位。他也得到在眾議院共事的議員們的支持，前議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 周二稱讚了賀錦麗副手的選擇。裴洛西說：「他有安全方面的資歷，他有農村方面的資歷，他會在美國農村做得很好。」

值得注意的是，華茲與民主黨的一個不同之處是槍支權利，他畢生致力於射擊運動和投票記錄為他贏得美國全國步槍協會 (National Rifle Association) 的支持。

但在 2018 年佛羅里達校園槍擊案後，華茲稱美國全國步槍協會是「在美國通過防止槍支暴力的最基本措施的最大障礙」。他表示自己支持普遍的背景調查、「《紅旗法案》(red flag laws) 和攻擊性武器禁令。