職場爸爸疲憊指數5年新高 九成二擔心中年失業創11年紀錄

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-06 14:30

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一年一度「八八節」將屆，yes123 求職網進行「職場爸爸疲憊指數與父親節願望調查」，結果今天 (6 日) 公布，職場爸爸自評「生活疲憊指數」，平均落在 79.6 分，創下 5 年以來新高。九成二 (91.6%) 的職場爸爸透露會擔心中年失業，更創下 11 年以來的新高。

根據該調查顯示，有 41.2% 的職場爸爸透露，目前「不屬於」雙薪家庭，自己一人負擔家計：代表本身是家裡「唯一的」經濟支柱。更無奈的是，職場爸爸平均長達 5 年沒有加薪，多於去年 (2023 年) 調查的 4.8 年，更創下年以來的新高；其中甚至有 15.8% 透露，屬於「十年 (含) 以上」未調薪。

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「職場爸爸」自評目前的「生活疲憊指數」，平均落在 79.6 分，高於去年的 79.1 分，以及前年的 78.1 分，還有超越 2021 年的 77.9 分，與 2020 年的 76.8 分，創下 5 年以來新高；這當中甚至有兩成 (19.9%)，自認指數高達「100 分 (滿分)」的狀態。

因此有高達九成三 (92.6%) 的爸爸透露，「曾經有過」離家喘息一下的念頭；而且想要真正休息的話，平均想一次「至少」連休 8.3 天；其中甚至有 14.7% 的人表示，其實需要連續休息「16 天 (含) 以上」才夠。

對於目前的職場經歷，則有九成二 (91.6%) 的職場爸爸透露，「會擔心」中年失業的問題，比例不但多於去年的 90.2%，更創下 11 年以來的新高。

職場爸爸們擔心失業的原因，在可複選狀況下，主要依序為：「缺乏專業技能」(73%)、「因年紀造成的職場歧視」(68.2%)、「升遷卡關」(53.8%)，以及「擔心公司裁員、倒閉、遭併購」(50.6%)、「外語能力弱」(43%)。

其餘害怕中年失業的導火線，又分別是：「擔心公司實施無薪假、減薪」(39.1%)、「健康狀況不佳」(33.7%)、「職場人事鬥爭」(32.6%)，以及「擔心被自動化、人工智慧取代」(30.3%)、「所屬的行業逐漸沒落」(29.3%)。

觀察本次調查結果，yes123 求職網發言人楊宗斌指出，不幸碰上「通膨時代」攪局，完全無法解決「長期凍薪」窘境，職場爸爸還要想辦法應付生活開銷，以及各種貸款、物價壓力如影隨形。

楊宗斌也表示，還有可能需要照顧長輩、負擔孝親費，以及關心配偶身心狀況，體恤另一半處理家務或同樣上班的忙碌，也讓職場爸爸成為苦命的人生「三明治族」或「夾心餅乾」：同時兼顧父親、兒子與丈夫三種身份。