川普最新對等關稅 豁免手機、電腦和晶片

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-04-12 21:49

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美國海關與邊境保護局 (CBP) 最新公告，川普政府豁免包含智慧型手機、電腦和晶片等進口產品的高額對等關稅，且未指定國家，包含中國在內都適用。

美國東部時間 2025 年 4 月 11 日晚間 10:36 分，美國海關及邊境保護局發佈公告，宣布對美國政府於 2025 年 4 月 2 日發布的徵收進口商品應繳納的額外關稅行政命令，以及 4 月 7 日及 4 月 7 日發布的進一步關稅令。

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(圖片：鉅亨製表)

關稅豁免清單包括電腦、伺服器、智慧型手機、 印表機 、半導體製造設備、無線通訊設備 (如基地台、路由器等)、記憶體、顯示器、半導體相關裝置、積體電路、太陽能電池等產品。

白宮官網一份長達 22 頁的產品豁免清單顯示，如果原產於任何國家的商品其中的「美國成分」佔該進口商品海關報關總價的 20% 及以上，則「美國成分」不加徵額外關稅，只對「非美國成分」加徵對等關稅。

豁免清單中產品只是暫時逃過高額關稅的一劫。目前，美國 2 月以來指控中國打擊芬太尼不力而徵收的 20% 關稅仍持續徵收。其他先前徵收的稅款，包括川普現任任期之前的稅款，似乎也沒有受到影響。

川普已明確表示，他將對半導體晶片等特定產業徵收關稅。

白宮發言人李威特 (Karoline Leavitt) 表示：「川普總統已經明確表示，美國不能依賴中國製造半導體、晶片、智慧型手機和筆記型電腦等關鍵技術。」「這就是為什麼總統從世界上最大的科技公司獲得了數兆美元的美國投資。」她表示，這些公司正在「爭相將製造業務轉移到美國本土」。

(圖片：shutterstock)

川普 10 日宣布暫緩 75 國關稅措施 90 天，但對中國稅非但沒減少，還加徵至 145%，但仍稱北京希望和美國達成協議。

為了反制美國，中國也以牙還牙，自 12 日開始，將美國關稅稅率由 84% 提高至 125%。

如今這份豁免清單出爐，似乎意味著，在中國進行組裝的蘋果 iPhone、各類 PC、伺服器，以及在中國進行製造或封裝的半導體等眾多產品出口到美國都將會獲得豁免，無需繳納川普對中國加徵高達 145% 的關稅。

華爾街分析

數據顯示，根據美國 2024 年的官方貿易統計數據，這些豁免涵蓋了近 3,900 億美元的美國進口商品，其中包括超過 1,010 億美元的中國進口商品。

與中國製造有關的最大類別是智慧型手機。 2024 年，美國從中國進口的智慧型手機價值超過 410 億美元，約占美國從中國進口總額的 9%。其中還包括電腦和類似設備，美國在 2024 年進口了價值超過 360 億美元的此類設備。

蘭德中國研究中心副主任 Gerard DiPippo 分析說，這次豁免涵蓋了美國從中國進口的 22% 產品。