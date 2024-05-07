調查：95%職場媽媽動過離家念頭！母親節最愛的禮物叫「有錢花」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-07 16:45

本週末就是歡度母親節，yes123 求職網進行「職場媽媽焦慮疲勞與母親節願望調查」今天 (7 日) 正式出爐，顯示蠟燭多頭燒的職場媽媽，有 95% 想離家喘息，今年最期待的禮物，前三名分別為：「現金 (紅包)」(56.6%)、「國內旅遊」(36.2%)、「出國旅遊」(35.1%） 。

從 yes123 求職網調查發現，在可複選狀況下，有高達八成四 (84.3%) 的人表示，成為「職場媽媽」的主要原因，就是「想分擔家計」；至於其他原因，依序包括了：「為了經濟自主」(80.3%)、「不想與社會脫節」(62.2%)，以及「享受工作成就感」(35.2%)。

更有高達九成五 (95.1%) 職場媽媽透露，「曾有過」離家喘息一下的念頭，而且如果想真正休息的話，平均一次需要休息 9.5 天；其中更有 17.6% 表示，其實需要離家喘息「16 天 (含) 以上」，也就是超過半個月才夠。

對於即將到來的母親節，心中也有不少想法，職場媽媽今年「最期待的」禮物，在可複選狀況下，前五名分別為：「現金」(56.6%)、「國內旅遊」(36.2%)、「出國旅遊」(35.1%)，以及「拍全家照」(34%)、「百貨禮券」(24.2%)。

至於「最期待的」禮物，在六到十名部份，又分別是：「按摩椅」(23.1%)、「卡片」(21.9%)、「智慧型手機」(20.8%)，以及「SPA 課程」(19.7%)、「健康檢查」(18.6%)。

相反的，職場媽媽「最不期待的」母親節禮物，在可複選狀況下，前五名分別是：「廚具」(31.9%)、「花束」(31.1%)、「微整型服務」(26.5%)，以及「家電」(25.5%)、「化妝品或保養品」(24.1%)。

至於「最不期待的」禮物，在六到十名部份，又分別為：「名牌包」(23%)、「保健食品」(21.5%)、「手錶」(20.6%)，以及「服飾」(19.6%)、「鑽石珠寶」(18.2%)。

綜觀上述調查數據，yes123 求職網發言人楊宗斌解讀，當生活中有了小孩後，雖然算是「甜蜜的負擔」，職場媽媽卻更擔心工作壓力、工作時間，是否因此讓家庭和事業失衡，甚至導致親子或夫妻關係疏離。因此也提醒職場媽媽們，要學習適時與適度放鬆、休息，不然恐怕會承受不住壓力，導致身心狀態崩潰。