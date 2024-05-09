職場媽媽自評：職場友善度僅4.4分 5成3女性因育兒受不平等對待

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-09 11:20

根據 1111 人力銀行調查發現，已婚上班族女性認為，台灣的職場環境對於女性的友善程度非常低，以 1 到 10 分來評分，平均只拿到 4.4 分，其中有 54.7% 的女性給出 5 分以下的低分，只有 1 成的已婚女性，認為職場環境是友善的。

該調查進一步詢問已經成為母親的上班族，有 5 成 3 在職業生涯中，曾經因為懷孕生子遭受到來自主管或同事的不友善對待，包括被暗示會不利於職涯發展 29.2%，以及明顯感受不友善對待 23.9%。最常發生的狀況有，臨時請假被為難 45.2%、擔心生完後工作不保 44.3%、被同事 / 主管為難 43.1%、影響績效考核 34.6%，以及常態加班身體無法負荷 29.1%。

1111 人力銀行公關經理曾仲葳表示，根據勞動部的統計數字，儘管男性申請育嬰留職停薪津貼的件數已經創下新高，平均每 4 位申請者就有 1 位是男性，但男女的占比仍然相差懸殊，有 2.89 倍的差距，顯示在照顧幼兒時，多數家庭仍然視女性為主要的照顧者。

曾仲葳分析，從主計處的統計發現，112 年女性勞動參與率的高峰在 25 到 29 歲，勞參率 88.79%，而後隨著年歲增長明顯下滑，在 40 歲以後掉到 8 成以下，50 歲後跌破 7 成，相反的，男性在 50 歲之前勞動參與率都落在 9 成 5 左右，明顯觀察到台灣女性因為婚育的因素退出職場。