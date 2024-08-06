台泥簽署2050淨零承諾 設定SBT 1.5°C減碳路徑

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-06 14:30

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台泥 (1101-TW) 今 (6) 日宣布，成為科學基礎減碳目標倡議 SBTi 淨零夥伴，依循 1.5°C 路徑提交 2030 減碳目標設定，承諾 2050 達到淨零排放，台泥預計將於 2024 年第四季通過 SBT 專家會議審查。

台泥此次 1.5 度路徑減碳目標，以 2016 年作為排放基準年，範圍包括台泥兩岸水泥廠，致力於 2030 年時範疇一與範疇二總計下降 26.8%，較台泥 2020 年承諾的 Well-Below 2°C 路徑減碳 11%，碳排強度更要大幅下降。

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另一方面，台泥佈局國際化進行海外公司併購時也特別著重收購具 ESG 核心能力的企業，今年 3 月初台泥完成擴大投資歐洲低碳水泥交割程序、併入台泥合併報表的土耳其 OYAK 和葡萄牙 CIMPOR 都積極致力低碳發展。

其中，OYAK 已於 2022 年完成 SBT 1.5°C 路徑與淨零承諾設定，CIMPOR 亦已通過 1.5°C 路徑與淨零目標承諾，並在喀麥隆打造全球第一個創新水泥製程、沒有水泥窯的水泥廠，生產的低碳水泥，比傳統水泥減碳達 40%。

SBT 目標也同步要求企業針對上下游價值鏈減排目標設定，範疇三雖然佔台泥碳排不到 15%，但台泥仍積極針對範疇三 15 類別進行盤查與第三方驗證，希望透過台泥影響力帶動價值鏈減碳，共同邁向淨零目標。