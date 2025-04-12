【Joe’s華爾街脈動】儘管貿易戰升級，本週仍以強勁上漲結束歷史性的一週
Joe LU 2025-04-12 23:41
標普 500 指數創下 2023 年以來最佳單週表現，投資者撤離美國資產導致黃金創下歷史新高
Joe Lu，CFA 2025 年 4 月 11 日 美東時間
市場概況
美國股市週五反彈，在全球貿易和投資流動的基本擔憂加深的情況下，歷史性波動的一週仍以積極的態勢收盤。標普 500 指數上漲 + 1.81% 至 5,363.36 點，而道瓊斯工業平均指數上漲 + 1.56% 至 40,212.71 點，上漲 619.05 點。科技股為主的納斯達克綜合指數表現更佳，上漲 + 2.06% 至 16,724.46 點。這些漲幅為市場歷史上最動盪的一週之一畫上句點，儘管貿易緊張局勢持續，標普 500 指數仍創下自 2023 年 11 月以來最佳單週表現。
波士頓聯邦儲備銀行行長蘇珊 · 柯林斯的評論支持了當日的漲幅，她表示如有需要，央行「絕對會準備好」幫助穩定市場，儘管她指出市場目前仍「運作良好」。這一保證為投資者提供了許多人視為潛在的「聯準會保護」，幫助緩解了一些市場焦慮。摩根大通 CEO 傑米 · 戴蒙強化了這一預期，表示他預計市場變動可能促使聯準會介入。
儘管本週出現戲劇性的波動，三大平均指數均出現顯著的漲幅。標普 500 指數在一週內上漲 + 5.7%，道瓊斯指數上漲近 + 5%，而納斯達克指數飆升 + 7.3%，創下自 2022 年以來最佳表現。標普 500 指數的單週內超過 10% 的交易範圍堪比疫情最嚴重時期的價格波動。市場策略師將市場走勢描述為「雲霄飛車」，他們指出，儘管近期技術面有所進展，但不確定性和風險仍然居高不下。
摘要：
經濟指標
經濟基本面在多項指標上繼續惡化，聯準會官員現在公開下調經濟預測，以應對貿易緊張局勢。紐約聯邦儲備銀行行長約翰 · 威廉姆斯大幅削減了對美國經濟的展望，預測今年的 GDP 增長將放緩至「略低於 1%」，而通膨率將上升至 3.5% 至 4% 之間。他還預測，由於移民減少和貿易不確定性，失業率將上升至 5%。這些估計數字與聯準會 3 月份預測的 1.7% 成長率和 2.8% 通膨率相比，大幅調降。
今日發布的消費者信心數據支持了這一悲觀觀點，密歇根大學調查顯示消費者信心跌至 2022 年 6 月以來的最低水平。更為令人擔憂的是通膨預期的飆升，一年期通膨預期值從 3 月的 4.9% 大幅躍升至 6.7%——這是自 1981 年以來的最高水平。五年期通膨預期值上升至 4.4%，為 1991 年以來最高，表明關稅擔憂正在成為長期預期中的重要因素。這一消費者情緒的急劇下滑表明，即使在周三關稅政策調整前，消費者已經感到不安。
明尼阿波利斯聯邦儲備銀行（Minneapolis Fed）行長尼爾 · 卡什卡里 Neel Kashkari 強調了這一轉變，指出「世界各地的投資者過去視美國為最佳投資地點」，但最近的市場走勢表明「美國不再是世界上最具吸引力的投資地點」。
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
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Joe 為美籍台灣人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
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