【Joe’s華爾街脈動】儘管貿易戰升級，本週仍以強勁上漲結束歷史性的一週

Joe LU 2025-04-12 23:41

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標普 500 指數創下 2023 年以來最佳單週表現，投資者撤離美國資產導致黃金創下歷史新高

Joe Lu，CFA 2025 年 4 月 11 日 美東時間

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市場概況

美國股市週五反彈，在全球貿易和投資流動的基本擔憂加深的情況下，歷史性波動的一週仍以積極的態勢收盤。標普 500 指數上漲 + 1.81% 至 5,363.36 點，而道瓊斯工業平均指數上漲 + 1.56% 至 40,212.71 點，上漲 619.05 點。科技股為主的納斯達克綜合指數表現更佳，上漲 + 2.06% 至 16,724.46 點。這些漲幅為市場歷史上最動盪的一週之一畫上句點，儘管貿易緊張局勢持續，標普 500 指數仍創下自 2023 年 11 月以來最佳單週表現。

波士頓聯邦儲備銀行行長蘇珊 · 柯林斯的評論支持了當日的漲幅，她表示如有需要，央行「絕對會準備好」幫助穩定市場，儘管她指出市場目前仍「運作良好」。這一保證為投資者提供了許多人視為潛在的「聯準會保護」，幫助緩解了一些市場焦慮。摩根大通 CEO 傑米 · 戴蒙強化了這一預期，表示他預計市場變動可能促使聯準會介入。

摘要：

美國市場週五反彈，儘管貿易局勢持續緊張，標普 500 指數仍上漲 + 1.81%，創下 2023 年以來最佳單週表現

最新調查顯示，儘管川普暫緩關稅，81% 的投資者計劃維持或減少其美國資產曝險

黃金飆升至 3,200 美元以上的歷史新高，創下自 2020 年以來最佳單週表現，反映投資者對美國資產信心動搖

美元指數跌破 100 關鍵水平，而國債收益率繼續攀升，顯示外國投資者可能正在撤離

美國聯準會官員表示，如果市場狀況惡化，準備進行干預，但目前認為市場「運行良好」

經濟指標

經濟基本面在多項指標上繼續惡化，聯準會官員現在公開下調經濟預測，以應對貿易緊張局勢。紐約聯邦儲備銀行行長約翰 · 威廉姆斯大幅削減了對美國經濟的展望，預測今年的 GDP 增長將放緩至「略低於 1%」，而通膨率將上升至 3.5% 至 4% 之間。他還預測，由於移民減少和貿易不確定性，失業率將上升至 5%。這些估計數字與聯準會 3 月份預測的 1.7% 成長率和 2.8% 通膨率相比，大幅調降。

今日發布的消費者信心數據支持了這一悲觀觀點，密歇根大學調查顯示消費者信心跌至 2022 年 6 月以來的最低水平。更為令人擔憂的是通膨預期的飆升，一年期通膨預期值從 3 月的 4.9% 大幅躍升至 6.7%——這是自 1981 年以來的最高水平。五年期通膨預期值上升至 4.4%，為 1991 年以來最高，表明關稅擔憂正在成為長期預期中的重要因素。這一消費者情緒的急劇下滑表明，即使在周三關稅政策調整前，消費者已經感到不安。

明尼阿波利斯聯邦儲備銀行（Minneapolis Fed）行長尼爾 · 卡什卡里 Neel Kashkari 強調了這一轉變，指出「世界各地的投資者過去視美國為最佳投資地點」，但最近的市場走勢表明「美國不再是世界上最具吸引力的投資地點」。