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鉅亨速報

營收速報 - 南帝(2108)7月營收10.07億元年增率高達41.19％

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 14:15


南帝(2108-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣10.07億元，年增率41.19%，月增率-18.39%。

今年1-7月累計營收為62.50億元，累計年增率20.24%。

最新價為37.7元，近5日股價下跌-3.82%，相關橡膠工業下跌-7.38%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+604 張
  • 外資買賣超：+740 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-136 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 10.07億 41% -18%
24/6 12.34億 76% 30%
24/5 9.46億 25% 7%
24/4 8.81億 12% 6%
24/3 8.32億 6% 29%
24/2 6.43億 -25% -9%

南帝(2108-TW) 所屬產業為橡膠工業，主要業務為乳膠製造買賣。橡膠製造買賣、熱可塑性橡膠製造買賣。鞋中底製造買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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