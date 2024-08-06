營收速報 - 南帝(2108)7月營收10.07億元年增率高達41.19％
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 14:15
今年1-7月累計營收為62.50億元，累計年增率20.24%。
最新價為37.7元，近5日股價下跌-3.82%，相關橡膠工業下跌-7.38%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+604 張
- 外資買賣超：+740 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-136 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|10.07億
|41%
|-18%
|24/6
|12.34億
|76%
|30%
|24/5
|9.46億
|25%
|7%
|24/4
|8.81億
|12%
|6%
|24/3
|8.32億
|6%
|29%
|24/2
|6.43億
|-25%
|-9%
南帝(2108-TW) 所屬產業為橡膠工業，主要業務為乳膠製造買賣。橡膠製造買賣、熱可塑性橡膠製造買賣。鞋中底製造買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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