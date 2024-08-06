台灣釀酒商協會成立 六業者首度齊聚發展本土生態系

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-06 04:56

‌



由國內前六大釀酒商組成的「台灣釀酒商協會」今 (5) 日宣布正式成立，協會以促進台灣本土釀酒產業發展為宗旨，推動產業高值低碳轉型，並扭轉本土產品市占衰退情況，盼望政府推動政策來支持本土釀酒生態系。

‌



台灣釀酒商協會設定五大發展目標，分別為致力培育釀酒人才、在地農產創新、淨零永續釀造、厚植台灣釀酒文化、並落實負責任飲酒，與政府、社會共同努力，釀造更美好台灣。

丁彥哲認為，釀酒產業現兩大挑戰，一是如何因應淨零趨勢，加入減碳行列，推動產業高值低碳轉型，二是扭轉本土產品市占衰退情況，在進口啤酒快速成長下，尤其價格相對低廉的中國產製啤酒為大，如何逆勢讓本土啤酒回升，盼政府支持產業共同努力。

協會秘書長郭琬蘋說明，相較主要競爭的進口國多數有政策系統性支持，台灣釀酒產業過去較少有機會提出願景與社會溝通，在政策上仍有更多潛力待開發，因此，協會結合兩大願景，提出跨部會「台灣釀酒產業發展示範計畫」構想，涵括農業部鼓勵使用本土農產、經濟部減碳製程補助以利低碳轉型、環境部加速綠色費率上路鼓勵降低環境衝擊的廠商，以及主掌產業的財政部重新審視啤酒稅制分類、分級等，對實質帶動經濟、稅收的釀酒廠，給予一定酒稅減免或優惠，進而吸引更多廠商投資，驅動台灣釀造經濟。

總統府副秘書長何志偉表示，中國製啤酒從 2015 年占比僅 8%，至今已來到 34%，這不該是產業獨自面對的問題，此次為本土釀酒業者首度齊聚一堂，除了負責任飲酒成釀酒夥伴們的共識，也期許一起迎向釀酒國際盃。