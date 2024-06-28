〈焦點股〉餐飲新兵金色三麥拉回近15% 穩守200元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-28 11:19
連鎖餐飲業者金色三麥 (7757-TW)26 日以每股 168 元參考價登錄興櫃，最高一度衝上 334.5 元，但在衝高後，昨日和今日股價均拉回，盤中最低來到 208 元，跌幅在 15% 上下。
金色三麥現有 8 個品牌、共 38 家門市，包括精釀啤酒餐廳「金色三麥」18 家，網美輕食店「微兜 petit doux」5 家，甜點品牌「BAC」4 家，咖哩餐廳「咖哩樹」4 家、精釀啤酒 Bar「SUNMAI」4 家，「麥漢堡」、調酒酒吧「Blah Blah Bar」，以及運動主題餐廳「SPORTS NATION」各 1 家。
金色三麥董事長葉冠廷說，維持穩健展店步調，預期今年營運創高，明年續強，目標成為國內「夜間的星巴克」。
其中，在台北大巨蛋推出的「SPORTS NATION」運動主題餐廳，因主打智慧飲料牆、全球首座電子酒精交易所等亮點，吸引不少年輕族群的目光，討論度高，葉冠廷目標，開店首年業績突破億元。
金色三麥去年合併營收 19.46 億元，年增 30%，營業利益 2.78 億元，年增 96.9%，稅後純益 2.31 億元，年增 87.21%，每股純益 (EPS)10.54 元，均創歷史新高，並將配息每股 8.5 元，也創歷史新高。
展望後市，金色三麥預計今年在中南部再新開 2-3 家店，對餐飲業後市維持樂觀看待。
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