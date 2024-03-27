研勤FACE8人臉辨識技術傳捷報 海外首獲龍頭鞋廠導入

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-27 18:52

國內人臉辨識領導業者研勤科技 (3632-TW) 今 (27) 日宣布，旗下 FACE8 台灣臉霸技術拓展海外市場傳捷報，首獲全球足球鞋製造龍頭志強 - KY(6768-TW)導入越南大型生產基地，作為考勤管理服務，有利未來進一步拓張海外版圖。

研勤行銷長施心曼說明， FACE8 台灣臉霸技術在經過數年磨練後，應用端趨於純熟，相關產品的標準化程度也大幅提升，此次獲志強 - KY 採納管理海外場域，是全新的里程碑，對未來拓展國際市場挹注更大動力，期待未來與國內製造大廠攜手打國際盃。

FACE8 團隊全面採用以顧客為導向的整套式品質管理 (Total quality management，TQM)，提供彈性且實惠的服務解決方案，企業客戶無須擔心相關系統導入後，後續延伸或調整維護等服務求助無門的問題。

因此，近來 FACE8 台灣臉霸技術快速累積對各大產業的服務經驗，除了已成為金融業加密驗證等級的人臉辨識引擎，使用範圍遍及健身產業、營建業、政府機構人證核對系統、智慧化監獄人臉辨識管理系統等領域，成為國內服務最廣泛的 AI 人臉辨識技術及解決方案團隊。

施心曼說，研勤將進一步標準化相關產品服務，確保 FACE8 台灣臉霸可支援多數業主已架設的硬體設備，同時貼近企業 ESG 永續發展的目標。