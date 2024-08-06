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鉅亨速報

營收速報 - 2024年8月6日台股大型公司7月營收一覽（新增18家）

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 07:55


本次公布7月營收一覽

截至台北時間2024年8月6日07:55，彙整前一日公布7月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計20家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
鴻華先進-創-汽車工業 10.11億 837.6%
至上-電子通路業 199.06億 70.5%
慧洋-KY-航運業 18.55億 50.7%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
鴻準-其他電子業 78.26億 30.9%
華通-電子零組件業 67.23億 26.3%
臻鼎-KY-電子零組件業 134.58億 25.6%
7月已公布營收一覽

截至目前，已公布7月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達20家。其中營收年增大於 25％有6家，年增小於-20％有1家。

7月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 6家
大於50億 >= 0% 11家
大於50億 < 0% 2家
大於50億 <= -20% 1家

7月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
鴻華先進-創-汽車工業 10.11億 837.6%
至上-電子通路業 199.06億 70.5%
慧洋-KY-航運業 18.55億 50.7%
台橡-橡膠工業 33.24億 35.2%
臻鼎-KY-電子零組件業 134.58億 30.6%

7月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
鴻準-其他電子業 78.26億 30.9%
華通-電子零組件業 67.23億 26.3%
臻鼎-KY-電子零組件業 134.58億 25.6%
太子-建材營造業 7.23億 21.0%
南港-橡膠工業 8.94億 17.2%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收7月營收汽車工業鴻華先進-創汽車工業鴻華先進-創

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鴻華先進-創40-9.91%
至上71-9.90%
慧洋-KY63.6-7.96%
鴻準57.9-9.95%
華通66.4-9.91%
臻鼎-KY123.5-7.84%
台橡20.75-8.39%
太子11.25-10.00%
南港46.25-8.96%

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#跌破區間

偏弱
華通

95.46%

勝率
中強短弱
臻鼎KY

76.19%

勝率
偏弱
台橡

75%

勝率
偏弱
鴻華創

57.14%

勝率

#長黑K線跌破盤整

偏弱
台橡

75%

勝率
偏弱
南港

85.19%

勝率
偏弱
太子

45.46%

勝率
偏弱
至上

68%

勝率
偏弱
鴻華創

57.14%

勝率
偏弱
鴻準

46.43%

勝率
偏弱
慧洋KY

71.43%

勝率

#弱勢下殺股

偏弱
華通

95.46%

勝率

#帶量跌破均線糾結

偏弱
南港

85.19%

勝率
偏弱
至上

68%

勝率

#指標剛跌破

偏弱
南港

85.19%

勝率

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