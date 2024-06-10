研勤深化AI人臉辨識領域 獲苗縣政府導入差勤管理

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-11 19:24

國內人臉辨識領導廠商研勤科技 (3632-TW)(PAPAGO!) 今 (11) 日宣布，旗下 FACE8 台灣臉霸人臉辨識引擎再獲政府機構肯定，獲苗栗縣府採用，全面導入府內差勤管理，並由縣長鍾東錦親自體驗示範快速精準的考勤打卡流程，未來若效果良好，有望擴及附屬機關。

研勤甫公布 5 月合併營收為 3433 萬元，月增 21.27%，年增 11.81%，創今年以來單月高點，也創下同期新高，研勤指出，除了人臉辨識系統、導航系統出貨動能穩健，隨著餐飲業表現暢旺，旗下掌門精釀啤酒餐廳來客熱絡，強勁挹注業績成長。

研勤指出，FACE8 可以一秒掃臉，精準掌握人員即時出缺勤資訊，苗縣政府導入，顯見擘劃智慧治理、科技城市的企圖心。

縣長鍾東錦說，人臉辨識系統在各領域帶來顯著成果和效益，包括安全性、便利性以及提升業務效率等，並減少人工操作和錯誤，提升管理效率。

苗縣府人事處進一步說明，員工以往出勤採用卡片刷卡機刷卡或於電腦差勤系統線上打卡，前者易有人為錯誤產生，後者從電腦開機登入系統打卡，需耗時 3-5 分鐘不等時間；改採人臉辨識系統後，可自動將上、下班出勤資料匯入差勤管理系統，大幅提升考勤打卡的效率和差勤管理的正確性。

研勤指出，以精湛的軟體開發實力，讓苗縣本次導入差勤管理不需過度添購硬體及相關設備，銜接也無須長時進行相關教育訓練，同時為苗栗縣府規劃封閉型伺服器運系統，完全符合未來智慧城所追求永續、智慧、效率的目標，也達到完全避免個資等資訊外流的資安水準。

目前苗縣府推動智慧城市，人臉辨識系統先試用第一、第二、第三辦公大樓 1100 名員工，若效果良好，有望擴及附屬機關。

研勤 FACE8 台灣臉霸人臉辨識技術 100% 純本土研發，是金融業加密驗證等級的人臉辨識引擎，目前已在國內健身產業、營造業、政府機構人臉辨識人證核對系統、智慧化監獄人臉辨識管理系統等領域穩居領先。

研勤強調，FACE8 台灣臉霸引擎原始碼已讓包含金融業等業主掃描檢測過，保證所提供軟體服務並無所謂後門或惡意程式，符合國家級資安水準。