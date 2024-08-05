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鉅亨速報

營收速報 - 鈺寶-創(3150)7月營收3,910萬元年增率高達132.22％

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 20:15


鈺寶-創(3150-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣3,910萬元，年增率132.22%，月增率2.95%。

今年1-7月累計營收為2.19億元，累計年增率48.24%。

最新價為36.25元，近5日股價下跌-11.48%，相關半導體業下跌-13.61%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-36 張
  • 外資買賣超：-37 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 3,910萬 132% 3%
24/6 3,798萬 90% -3%
24/5 3,928萬 90% 14%
24/4 3,459萬 44% 6%
24/3 3,266萬 11% 63%
24/2 2,010萬 -5% 35%

鈺寶-創(3150-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為產品設計業。無線通信機械器材製造業。電子零組件製造業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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