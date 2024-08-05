營收速報 - 鈺寶-創(3150)7月營收3,910萬元年增率高達132.22％
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 20:15
今年1-7月累計營收為2.19億元，累計年增率48.24%。
最新價為36.25元，近5日股價下跌-11.48%，相關半導體業下跌-13.61%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-36 張
- 外資買賣超：-37 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|3,910萬
|132%
|3%
|24/6
|3,798萬
|90%
|-3%
|24/5
|3,928萬
|90%
|14%
|24/4
|3,459萬
|44%
|6%
|24/3
|3,266萬
|11%
|63%
|24/2
|2,010萬
|-5%
|35%
鈺寶-創(3150-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為產品設計業。無線通信機械器材製造業。電子零組件製造業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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