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鉅亨速報

盤後速報 - 大樹(6469)下週(8月12日)除權1.7元，預估參考價179.51元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 17:05


大樹(6469-TW)下週(8月12日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利1.7元。

以今日(8月5日)收盤價210.00元計算，預估參考價為179.51元，權值合計為30.5元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

大樹(6469-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為銷售各式藥品、保健食品、婦嬰用品、化妝品之連鎖通路。近5日股價下跌0.85%，櫃買市場加權指數下跌2.48%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/12 210.00 0.0 0.0% 1.6987
2024/07/09 242.0 3.5975 1.49% 0.0
2023/08/11 427.0 0.0 0.0% 2.2808
2023/07/05 392.5 4.6977 1.2% 0.0
2022/08/02 319.0 0.0 0.0% 2.57

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