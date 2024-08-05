盤後速報 - 大樹(6469)下週(8月12日)除權1.7元，預估參考價179.51元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 17:05
大樹(6469-TW)下週(8月12日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利1.7元。
以今日(8月5日)收盤價210.00元計算，預估參考價為179.51元，權值合計為30.5元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
大樹(6469-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為銷售各式藥品、保健食品、婦嬰用品、化妝品之連鎖通路。近5日股價下跌0.85%，櫃買市場加權指數下跌2.48%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/12
|210.00
|0.0
|0.0%
|1.6987
|2024/07/09
|242.0
|3.5975
|1.49%
|0.0
|2023/08/11
|427.0
|0.0
|0.0%
|2.2808
|2023/07/05
|392.5
|4.6977
|1.2%
|0.0
|2022/08/02
|319.0
|0.0
|0.0%
|2.57
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