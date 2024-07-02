盤後速報 - 大樹(6469)下週(7月9日)除息3.6元，預估參考價236.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05
大樹(6469-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.6元。
以今日(7月2日)收盤價240.50元計算，預估參考價為236.9元，息值合計為3.6元，股息殖利率1.5%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
大樹(6469-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為銷售各式藥品、保健食品、婦嬰用品、化妝品之連鎖通路。近5日股價下跌4.94%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|240.50
|3.5975
|1.5%
|0.0
|2023/08/11
|427.0
|0.0
|0.0%
|2.2808
|2023/07/05
|392.5
|4.6977
|1.2%
|0.0
|2022/08/02
|319.0
|0.0
|0.0%
|2.57
|2022/06/29
|302.5
|2.57
|0.85%
|0.0
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