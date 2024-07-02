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鉅亨速報

盤後速報 - 大樹(6469)下週(7月9日)除息3.6元，預估參考價236.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05

大樹(6469-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.6元。

以今日(7月2日)收盤價240.50元計算，預估參考價為236.9元，息值合計為3.6元，股息殖利率1.5%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

大樹(6469-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為銷售各式藥品、保健食品、婦嬰用品、化妝品之連鎖通路。近5日股價下跌4.94%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 240.50 3.5975 1.5% 0.0
2023/08/11 427.0 0.0 0.0% 2.2808
2023/07/05 392.5 4.6977 1.2% 0.0
2022/08/02 319.0 0.0 0.0% 2.57
2022/06/29 302.5 2.57 0.85% 0.0

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