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鉅亨速報

盤後速報 - 大樹(6469)次交易(9)日除息3.6元，參考價238.4元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:06

大樹(6469-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.6元。

首日參考價為238.4元，相較今日收盤價242.00元，息值合計為3.6元，股息殖利率1.49%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 242.00 3.5975 1.49% 0.0
2023/08/11 427.0 0.0 0.0% 2.2808
2023/07/05 392.5 4.6977 1.2% 0.0
2022/08/02 319.0 0.0 0.0% 2.57
2022/06/29 302.5 2.57 0.85% 0.0

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