盤後速報 - 大樹(6469)次交易(9)日除息3.6元，參考價238.4元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:06
大樹(6469-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.6元。
首日參考價為238.4元，相較今日收盤價242.00元，息值合計為3.6元，股息殖利率1.49%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|242.00
|3.5975
|1.49%
|0.0
|2023/08/11
|427.0
|0.0
|0.0%
|2.2808
|2023/07/05
|392.5
|4.6977
|1.2%
|0.0
|2022/08/02
|319.0
|0.0
|0.0%
|2.57
|2022/06/29
|302.5
|2.57
|0.85%
|0.0
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