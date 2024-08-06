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鉅亨速報

盤後速報 - 南紡(1440)下週(8月13日)除息0.35元，預估參考價15.55元

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 17:05


南紡(1440-TW)下週(8月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.35元。

以今日(8月6日)收盤價15.90元計算，預估參考價為15.55元，息值合計為0.35元，股息殖利率2.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

南紡(1440-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種紡織品之製造加工及販賣。有關合成纖維製品之製造及販賣。委託營造廠興建國民住宅、商業大樓出租、出售業務。近5日股價下跌11.52%，集中市場加權指數下跌10.53%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/13 15.90 0.35 2.2% 0.0
2023/07/13 16.0 0.35 2.19% 0.0
2022/07/14 17.85 0.8 4.48% 0.0
2021/08/05 24.75 0.35 1.41% 0.0
2020/08/06 11.25 0.2 1.78% 0.0

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