盤後速報 - 南紡(1440)下週(8月13日)除息0.35元，預估參考價15.55元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 17:05
南紡(1440-TW)下週(8月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.35元。
以今日(8月6日)收盤價15.90元計算，預估參考價為15.55元，息值合計為0.35元，股息殖利率2.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
南紡(1440-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為各種紡織品之製造加工及販賣。有關合成纖維製品之製造及販賣。委託營造廠興建國民住宅、商業大樓出租、出售業務。近5日股價下跌11.52%，集中市場加權指數下跌10.53%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/13
|15.90
|0.35
|2.2%
|0.0
|2023/07/13
|16.0
|0.35
|2.19%
|0.0
|2022/07/14
|17.85
|0.8
|4.48%
|0.0
|2021/08/05
|24.75
|0.35
|1.41%
|0.0
|2020/08/06
|11.25
|0.2
|1.78%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 南紡:代取得人依證交法43條之1第1項規定辦理公告
- 南紡:更正113年7月29日代取得人新永興投資(股)公司依證交法43 之1第1項規定辦理公告
- 盤中速報 - 紡織纖維類股表現疲軟，跌幅2.3%，總成交額5.00億
- 盤中速報 - 南紡(1440)大跌8.86%，報15.95元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇