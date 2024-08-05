中國7月財新服務業PMI升至52.1 就業重回擴張

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-05 10:43

中國 7 月財新服務業景氣回升，用工改善，企業樂觀度自低點反彈。

據《財新網》周一（5 日）報導，中國 7 月財新通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）為 52.1，較 6 月回升 0.9 個百分點。

7 月財新中國製造業 PMI 下降 2.0 個百分點至 49.8，為 2023 年 11 月來首次落至收縮區間。

服務業景氣上升不足以抵消製造業景氣下降的拖累，7 月財新中國綜合 PMI 回落 1.6 個百分點至 51.2，為九個月來最低。

中國國家統計局近期公布的數據顯示，7 月製造業 PMI 下行 0.1 個百分點至 49.4，連續三個月低於榮枯線，服務業商務活動指數微降 0.2 個百分點至 50。兩大行業景氣同時下降，拖累綜合 PMI 下滑 0.3 個百分點至 50.2，為 2023 年 1 月以來最低。

中國 7 月服務業用工情況好轉，就業指數升至擴張區間，寫下 2023 年 9 月來最高紀錄。受訪企業表示，增加人手，主要是為了滿足新增業務。

企業樂觀度自低點反彈。7 月服務業經營預期指數在擴張區間小幅回升，但仍是 2020 年 4 月以來次低。服務業企業普遍寄希望於未來市況改善和業務開發，為經營活動帶來增長，也有部分企業擔心未來一年經濟環境可能轉弱，導致需求受挫。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7 月服務業景氣向好，製造業相對承壓，價格水準依然較為低迷，尤其是銷售價格處於低點，企業盈利空間受到進一步擠壓，市場樂觀情緒略有修復，但仍處於低點。