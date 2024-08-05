〈走進中國〉蘭德報告：中國是否已做好開戰的準備？

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 07:32

今年 6 月 13 日，美中經濟與安全評估委員會（U.S.-China Economic and Security Review Commission）召開專題會議，討論與中美競爭和衝突的相關問題。

蘭德公司（Rand）資深防務分析師希斯（Timothy R. Heath）在會上做了發言，並提出題為《中國是否已做好開戰的準備？與美國發生潛在衝突的跡象和徵兆》（Is China Prepared for War? Indications and Warning of a Potential Conflict with the United States）的研究報告。

希斯指出，隨著中美關係持續緊張及中國軍事力量不斷增強，中國一直在積極備戰，但北京尚未做好戰爭準備。因此，短期內中國不會與美國開戰。

該報告從中國的政治、經濟、國防工業、國防動員、醫療等領域分析中國的備戰情況。

從政治方面來看，中國官方從未發布過任何有關戰爭準備的消息。在中國官方的用語中，詞頻最高的是「堅持走和平發展道路」、「實現中華民族偉大復興的中國夢」等。

雖然中國曾多次就美國干涉台海事務提出抗議，也多次重申不承諾放棄使用武力解決台灣問題，但是在十九大或二十大報告中，台灣問題通常出現在報告的末尾，這表明其重要性遠低於社會經濟問題。

在經濟與國防工業方面呢？有戰爭意圖的國家，往往會大幅增加國防預算。例如，在第二次世界大戰期間，同盟國和軸心國的國防預算，一直保持在佔國民生產毛額（GDP）的 50% 至 70%；在波斯灣戰爭和阿富汗戰爭期間，美國的國防預算一度達到 GDP 6%；烏克蘭戰爭爆發後，俄羅斯將國防預算提高至 GDP 的 6% 至 9%。

與上述案例相比，中國的國防預算並不高，一直未超過 GDP 2%。雖然「軍民融合」是中國軍事現代化的一部分，但其目的更多是支撐中國經濟發展。

有消息指出，中國儲備了大約 3 至 4 億桶石油，相當於美國的石油儲備量（大約 3.64 億桶），這可能暗示中國正在備戰。但實際上，中國近年大量儲備石油的主要目的，是為了因應烏克蘭戰爭引發的全球能源價格上漲。

中國於 2022 年啟動了新一輪國防動員體制改革，改革核心是將國防動員相當一部分職能從省軍區系統調整到同級地方人民政府，並在各地設立國防動員辦公室。2023 年 10 月，數十家中國國有企業成立了人民武裝部（人武部）。

人武部分布於各省、市、區、縣及鄉政府和企業中，主要職能是負責徵兵、組織和訓練民兵。然而，中國的國防動員體制仍存在缺少數據標準化管理、人力不足、政策不協調等問題。

在醫療基礎設施方面，中國取得的進展十分有限。中國國內也有人認為，雖然中國的醫療體系能夠有效因應自然災害，但在醫療資源方面存在短板，難以滿足戰爭需求。