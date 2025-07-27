鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-27 15:10

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針對即將舉行的瑞典會談，中國官方媒體《人民日報》近日發表了「鐘聲文章」，闡明中方立場，強調自身的誠意，並批評美國單邊主義。

人民日報：中國在瑞典與美國會談中展現誠意與堅定原則。(圖：Shutterstock)

中國與美國即將在瑞典展開新一輪經貿會談，這場磋商是繼日內瓦達成重要共識、倫敦確立「倫敦框架」後，雙方再次就經貿議題進行面對面的對話與協商。

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《人民日報》指出，中方是「帶著誠意」出席此次磋商，將秉持建設性態度推動對話進程。儘管中美近年在經貿領域歷經波折，但中國始終堅持平等協商與理性溝通的原則，從未關閉談判的大門。

文章進一步指出，中國此行的磋商目標，是與美國共同尋求實質性問題的解決路徑。中國方面認為，國與國之間存在分歧在所難免，重點在於選擇如何處理，而透過對話與協調，不僅效率更高，也能避免不必要的對抗代價。

中國強調合作有底線 拒絕單方面讓步

中國也明確表示，「誠意並不等於毫無原則的妥協」。《人民日報》強調，所有合作與對話都必須建立在相互尊重、平等協商與互惠互利的基礎之上。

中國方面進一步指出，中方維護的不僅是自身正當權益，更是在捍衛國際公平正義。文章強調：「中國的發展成就是中國人民辛勤努力的結果，既非他人恩賜，也從未以犧牲他國利益為代價。」

針對美國此前對中國實施的關稅制裁、投資限制及技術封鎖等措施，中國則形容這些作法為「遏制與打壓」。中國強調，其捍衛自身發展權益的決心堅定、能力亦不容低估。

文章還援引 2025 年中國經濟半年報指出，儘管面對外部壓力，中國今年上半年國內生產總值（GDP）年增率達 5.3%，進出口總額達 21.79 萬億元人民幣，較去年同期成長 2.9%，顯示出中國經濟的韌性與活力。

中方認為，這些數據體現出中國有能力並有信心推進高品質發展，並為全球經濟提供穩定性與正向動力。

中國批評美國單邊主義 力倡多邊貿易體系

《人民日報》同時對美方發起貿易摩擦的行為表示不滿，認為其行為本質是對全球經貿秩序的挑戰，並稱中國堅決反對單邊主義與保護主義，並呼籲國際社會共同維護以規則為基礎的多邊貿易體制，反對經濟脅迫與貿易霸凌。

文章指出，一旦國際社會對原則的底線妥協，將導致經濟訛詐與不正當競爭加劇，最終所有國家都可能淪為受害者。

中國強調，在當前全球局勢「風高浪急」之際，各國應該強化協作，共同打造一個開放、包容、非歧視的貿易環境。