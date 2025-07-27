鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-27 16:29

‌



根據《南華早報》週日（27 日）報導，美中貿易全國委員會（USCBC）的一個高階美國代表團本週將訪問中國，預計將與中國高層官員會晤。

美國公司代表將訪中會中國高層官員！聯邦快遞、波音高層皆出席。(圖：Shutterstock)

此行由聯邦快遞 (FDX-US) 首席執行長 Rajesh Subramaniam 領軍，他同時擔任 USCBC 董事會主席。據悉，波音 (BA-US) 高層及該 USCBC 主席 Sean Stein 也將隨行。

‌



消息人士透露：「該代表團預計將與中國官員會面，可能是為了重啟商業談判。」同時也指出，美中雙方正積極協商促成美國總統川普訪中的可能性。

此行正值美中貿易談判將於瑞典斯德哥爾摩展開之際。中國國務院副總理何立峰預定在 7 月 27 日至 30 日，在瑞典與美國官員會面，進行新一輪經貿談判。

值得關注的是，中國正面臨 8 月 12 日的關鍵談判期限。若在期限前未能與美方達成穩定協議，可能將面臨美國加徵更多關稅的壓力。