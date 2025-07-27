search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

美國公司代表將訪中會中國高層官員！聯邦快遞、波音高層皆出席

鉅亨網編譯莊閔棻


根據《南華早報》週日（27 日）報導，美中貿易全國委員會（USCBC）的一個高階美國代表團本週將訪問中國，預計將與中國高層官員會晤。

cover image of news article
美國公司代表將訪中會中國高層官員！聯邦快遞、波音高層皆出席。(圖：Shutterstock)

此行由聯邦快遞 (FDX-US) 首席執行長 Rajesh Subramaniam 領軍，他同時擔任 USCBC 董事會主席。據悉，波音 (BA-US) 高層及該 USCBC 主席 Sean Stein 也將隨行。


消息人士透露：「該代表團預計將與中國官員會面，可能是為了重啟商業談判。」同時也指出，美中雙方正積極協商促成美國總統川普訪中的可能性。

此行正值美中貿易談判將於瑞典斯德哥爾摩展開之際。中國國務院副總理何立峰預定在 7 月 27 日至 30 日，在瑞典與美國官員會面，進行新一輪經貿談判。

值得關注的是，中國正面臨 8 月 12 日的關鍵談判期限。若在期限前未能與美方達成穩定協議，可能將面臨美國加徵更多關稅的壓力。

美中貿易全國委員會是一個旨在促進美中貿易的私營非營利組織，由大約 200 家與中國有貿易和業務往來的美國公司組成。

文章標籤

中國美國代表團訪中美中商業談判川普TOP

相關行情

台股首頁我要存股
聯邦快遞243.2+2.83%
波音233.06+0.77%

延伸閱讀



Empty