巴隆：美中瑞典貿易會談有望達成關稅協議、領導人會晤成焦點

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-27 18:30

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美國與中國預計下週在瑞典斯德哥爾摩展開新一輪經貿會談，焦點將放在延後 8 月 12 日的關稅生效期限。此次會談被視為美中關係持續緩和的重要一步，也可能為美國總統川普再次訪中鋪路。

巴隆：美中瑞典貿易會談有望達成協議。(圖：Shutterstock)

根據《巴隆周刊》報導，分析師預計，兩國不會重演四月那種激烈升級的局面。當時中國對川普大範圍加徵關稅進行了反擊，雙方你來我往，導致雙邊貿易急遽萎縮，甚至影響美國企業取得稀土礦物等關鍵材料。

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美國財政部長貝森特（Scott Bessent）已表示將出席此次貿易會談，雙方預計將討論延長關稅寬限期，以及中國從俄羅斯與伊朗進口受制裁石油的議題。

商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）則指出，出口管制問題也將納入討論範圍。

美中貿易緊張緩和 AI 與稀土成談判籌碼

分析人士認為，雙方不會再度重演 4 月時的針鋒相對。近來美中達成的短暫「休戰協議」，使投資人情緒回穩，標普 500 指數因而創下歷史新高。

經過兩輪會談，美中官員們成功緩解了緊張局勢，中國同意發放出口許可證，使美國公司能夠獲得所需的磁鐵。美國則放寬了限制，例如允許輝達 (NVDA-US) 向中國出售其 H20 人工智慧晶片。

前白宮亞洲事務顧問 Kurt Campbell 指出，儘管川普政府中既有主張與中國「脫鉤」的強硬派已經處於守勢，更傾向於商業利益的派別目前掌握了更多主導權。

Campbell 補充說，白宮也正考慮讓川普訪中，並由美國企業高層隨行。若成行，將有如 1990 年代的高層交流，象徵美中關係再次向「建設性接觸」靠攏。

美中分歧依舊 但協議可能性上升

目前針對自中國進口商品的部分關稅仍高達 55%，其中 20% 是川普政府為應對芬太尼流入而加徵。如果會談未果，8 月 12 日後將再生效 34% 的附加關稅。

儘管短期內全面協議難產，但專家如 Sinology 研究公司負責人 Andy Rothman 認為，隨著美中互動頻率增加，達成一定程度貿易協議的可能性正在上升。

他同時指出，若川普堅持高達 25% 以上的關稅，中國領導層恐難接受，尤其是日本剛簽下 15% 稅率協議的背景下。

不過，Rothman 認為，川普可能會開出其他條件以促進談判，包括撤回部分出口管制，繼續沿用其將「出口限制作為談判籌碼」的策略。正如其第一任期內曾撤銷對中興通訊的制裁，藉以保護美國企業利益。

美中「用投資換關稅」或成潛在模式

大多數分析人士認為，雙方很可能會選擇暫時擱置爭端，避免關稅進一步上調，甚至有可能降低川普在本任期初對與芬太尼相關產品徵收的 20% 關稅。

《巴隆》分析指出，美中貿易也可能仿效近期美日協議，「買低」其關稅稅率。根據協議，日本承諾將對美國投資 5500 億美元，換取關稅下調。