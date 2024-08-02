深化合作有成！華為支持的賽力斯7月電動車銷量暴增逾五倍

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 17:25

最新數據顯示，中國科技大廠華為支持的電動車廠賽力斯 (601127-CN) 上月銷量年增 508.25% 至 4 萬 2176 輛，今年前 7 月累計銷量達 24 萬 3125 輛，年增 369.95%。

根據賽力斯相關人士介紹，作為賽力斯與華為聯合設計、聯合行銷的融合品牌問界 (AITO) 為用戶提供高階智慧電動車產品與智慧出行解決方案，問界 M5、M7、M9 等車款自上市以來受到市場及用戶認可。問界系列車款在周一 (7 月 29 日) 更迎來第 40 萬輛新車下線，僅用 28 個月就成為最快實現這一里程碑的中國電動車品牌，刷新產業紀錄。

統計數據顯示，問界 M9 實現 7 萬輛的交付量，累計大定超 11 萬輛，位居 50 萬人民幣以上車款銷量榜首，創下中國豪華品牌車款銷售紀錄，另一主力車款 M7 累計交付量已突破 20 萬輛大關，新車型問界 M7 Ultra 上市 50 天累計交付已破 3 萬輛，刷新電動車交付速度的新紀錄。

此外，按照銷售計劃，華為和北汽合作的享界新車下周二 (6 日) 將正式發布，屆時享界新車型也預計陸續進入華為門市銷售管道。

賽力斯昨 (1) 日公佈的 7 月產銷報告顯示，賽力斯在汽車製造領域的強大動力，並反映市場上對電動車日益成長的需求。