美國7月裁員人數年增9% 招聘計畫降至2012年以來新低

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-01 22:50

人力資源公司 Challenger, Gray & Christmas 周四 (8/1) 公布的最新報告顯示，美國 7 月裁員人數報 2.58 萬人，比 6 月的 4.87 萬人減少 47%，不過按年來看成長 9.2%。數據顯示美國就業市場出現更多降溫跡象，其中「削減成本」是美國 7 月和今年迄今裁員的主要原因，市場 / 經濟狀況是裁員的第二大原因。

美國 7 月裁員人數是今年第四次超過去年同期，也是 2020 年 7 月 26.26 萬人裁員人數以來同期最高的一次。今年迄今各公司已宣布裁員 46.05 萬人，年減 4.4%。

人力資源公司 Challenger 資深副總裁 Andy Challenger 說：「就業市場確實在降溫，招聘人數處於十多年來的最低點。雖然我們看到製造業 (包括消費品和工業) 的裁員增加，但大多數行業的裁員水準都低於去年的水準。」

在 7 月的裁員中，科技業以 6 千人的裁員數量領先，累計達 6.5 萬人，與去年同期相比下降 54%。

Andrew Challenger 指出，科技業正在經歷巨大的變化，由於許多公司的收入低於預期，並且多年來一直在瘋狂招聘，因此該行業在裁員活動方面處於領先地位也就不足為奇了。

與此同時，7 月服務業裁員 2,932 人，位居第二，今年累計裁員 3.07 萬人，年減 8%，而食品製造商裁員 2,423 人，今年累計裁員 19,437 人，較去年同期成長不止一倍，增加 107%。

Challenger 表示，食品領域有幾個因素正在影響人員配置，包括運輸問題、新技術和氣候變遷。與此同時，減肥藥的使用越來越多，可能會改變人們的飲食方式和這些公司提供的產品，進一步擾亂人才需求。

消費品製造商 7 月宣布裁員 1,807 人，今年累計共裁員 22846 人，年減 5%，另外包括醫院在內的醫療保健 / 產品公司在 7 月裁員 1,711 人，累計裁員 25178 人，年減 39%。

媒體業包括電視、電影、串流媒體和新聞在 7 月裁員 589 人，累計裁員 9,339 人，較去年同期下降 51%，其中的新聞部門 7 月宣布裁員 172 人，累計裁員 2,569 人，年增 10%。

「削減成本」是 7 月和今年迄今裁員的主要原因，分別因此裁員 6,626 人和 88,547 人，市場 / 經濟狀況是今年裁員的第二大原因，今年迄今因此裁員 81,359 人。

另外，80,976 人的裁員是由於商店、單位或部門的「關閉」，而 64,695 人的裁員則歸因於「重組」。

自 4 月以來，尚無公司直接以技術、人工智慧 (AI) 或「技術更新」的理由裁員。