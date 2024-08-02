美Q2勞動成本增速超預期放緩 通膨再次抬頭風險減弱

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-02 01:48

美國勞工統計局 (BLS) 周四 (8/1) 公布數據顯示，第二季工人生產率超預期加速成長，抑制了勞動力成本上升，同時也進一步證明通膨再次加速的風險正在減弱。

具體來看，美國第二季非農生產率初值季增 2.3%，高於市場預期的 1.7%，也遠遠高於修正後前值 0.4%，而第二季單位勞動力成本初值僅成長 0.9%，遠低市場預期的 1.8%，第一季前值自 4.0% 下修至 3.8%。

第一季數據的修正顯示非農生產率提高有助於抑制薪資成長。按年來看第二季非農生產率成長 2.7%，為 3 年來的最大增幅，而第二季單位勞動成本僅年升 0.5%，是新冠疫情爆發以來的最小漲幅。

非農生產率數據在每一季的基礎上往往會大幅波動，但過去一年的整體改善表明企業正在努力減輕營運成本上升的影響。儘管借貸成本高漲，但企業投資維持堅挺，支撐長期經濟成長。

值得注意的是，這份報告替聯準會 (Fed) 提供了進一步的證據，顯示通膨再次加速的風險正在減弱。儘管 Fed 最新利率決策按兵不動，將利率保持在 20 多年高點，但 Fed 主席鮑爾暗示最快可能在 9 月降息。

鮑爾日前在貨幣政策記者會上說：「問題在於，整體數據、不斷演變的前景和風險平衡是否與通膨信心上升和勞動力市場保持穩固相符。如果達到這個標準，我們可能會在 9 月份的下次會議上討論降低政策利率。」

分析指出，截至第二季，衡量趨勢生產力成長的指標接近 2%。第二季就業成本指數的薪資成長折合年率為 3.7%，顯示經生產率調整後的單位勞動成本趨勢僅為 1.7%，符合 Fed 的物價穩定目標。