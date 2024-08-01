美上周初領失業金人數飆升至24.9萬 創近一年新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-01 22:20

美國上周初領失業金人數躍升至近一年以來新高，進一步證明就業市場正在放緩，不過往年這個時候往往波動較大。

(圖：ZeroHedge)

具體來看，截至 7 月 27 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 24.9 萬人，高於市場預期的 23.6 萬人，較修正後前值 23.5 萬人增加 1.4 萬人，4 周移動平均值報 23.8 萬人。

截至 7 月 20 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 187.7 萬人，高於市場預期的 186 萬人，較修正後前值 184.4 萬人減少 7 千人，4 周移動平均值報 185.7 萬人。

有分析指出，初領失業金人數在明顯上升的趨勢中表現出典型的夏季季節性，而續領失業金人數的成長將增添失業率的上行壓力。

同日公布的另一份數據顯示，美國第二季非農生產率增幅超過預期，有助於抑制勞動成本的成長。

​在過去兩年的大部分時間裡，美國初領和續領失業金人數徘徊在歷史低點附近，近幾個月來人數有所上升，顯示企業招聘已經放緩，從許多方面來看，勞動力市場已經恢復到新冠疫情前的水準。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾日前表示勞動市場面臨的風險越來越大，指出就業成長放緩，失業率上升，但他在 Fed 為期兩天的會議結束後的記者會上說，失業率仍處於歷史低位，上半年的數據並未顯示經濟疲軟。

人力資源公司 Challenger, Gray & Christmas 同日公布最新數據顯示，暑期企業裁員率仍然很低。具體來看，美國雇主 7 月宣布裁員 25,885 人，較去年同期成長 9%。

報告顯示，除製造業外大多數產業裁員都低於去年水準，不過企業今年迄今宣布的招募計畫是 2012 年以來最低的。