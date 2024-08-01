〈財報〉阿茲海默等新藥Q2銷售給力 百健上調全年獲利預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-01 20:32

美國藥廠百健 (Biogen) 周四 (8/1) 美股盤前公布 2024 會計年度第二季財報，由於該公司推出的阿茲海默藥物 Leqembi 和其他新產品的銷售超預期，再加上撙節計畫有望彌補其多發性硬化症 (Multiple Sclerosis, MS) 銷售下滑影響，該季營收、獲利均打敗華爾街分析師預期，同時上調全年獲利預期。

展望未來，百健將全年每股獲利從 15 至 16 美元區間上調至 15.75 至 16.25 美元，高於分析師預估的 15.60 美元。此外這家生技公司還預估，今年全年銷售額將下滑個位數，此前預期是比去年下降個位數。

百健透過收購強化罕病藥物產品線，如推出阿茲海默症至藥療 Leqembi、裁員舉措力拚營收恢復成長。該公司預估到 2025 年底將節省 10 億美元的總成本。

與此同時，百健周四還表示將保留其生物相似藥 (biosimilars) 業務，該公司執行長 Chris Viehbacher 於 2022 年掌舵以來，一直在探索對該業務包括出售在內的各種選擇。

根據財報，百健第二季 (截至 6/30) 營收報 24.7 億美元，高於分析師預估的 23.9 億美元；該季淨利降至 5.836 億美元，合每股獲利 4 美元，低於去年同期的 5.916 億美元或每股獲利 4.07 美元，經調整後每股獲利報 5.28 美元，遠超分析師預期的 4.02 美元。

值得注意的是，百健與采衛共同開發的阿茲海默藥物 Leqembi 第二季營收約 4,000 萬美元，高於分析師預估的 3,100 萬美元。

該藥在去年夏天獲得美國批准上市，可用來減緩阿茲海默病症進程。儘管如此，這種藥物在歐洲仍面臨障礙，歐洲藥品監管機構建議不批准這種治療方法，因為有腦腫脹和出血的風險，對此百健與采衛將尋求歐洲當局重新進行審查。

除了阿茲海默症藥物銷售告捷外，百健今年 7 月收購製藥公司 Reata 後推出的首款治療罕見小腦脊髓萎縮症藥物 Skyclarys 表現也亮眼。該藥第二季營收報 1 億美元，高於分析師預估的 9,230 萬美元。

不僅如此，百健首款治療產後憂鬱症的藥物 Zurzuvae 第二季營收報 1,490 萬美元，也高於分析師預估的 1,100 萬美元。